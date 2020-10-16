Güvenli alışverişin adresi Highway

Haber: Aysun Beykoz

Yatay mimarisinden kaynaklı yüksel tavanı ve geniş koridorları sayesinde ziyaretçilerine ferah bir alışveriş ortamı sunmakla birlikte çatılarının da açılıp kapanabilme özelliğiyle yüzde yüz doğal hava akışının sağlandığı Highway Outlet, Türk Standartları Enstitüsü(TSE) tarafından uygulanan Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgeleme Programı’nın şartlarını eksiksiz olarak yerine getirmesi sebebiyle ‘’TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’’ almaya hak kazandı.

Pandemi ile mücadele sürecinde çalışanlarının ve ziyaretçilerinin sağlık ve güvenliği için gerekli tüm hijyen tedbirlerini alarak hizmet vermeye devam eden Highway Outlet, almış olduğu Güvenli Hizmet Belgesi ile hem sağlıklı hem de güvenli bir alışveriş merkezi olduğunu tescillemiş oldu.