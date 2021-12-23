Güvenli internet, güvenli gelecek 

Haber: Ceylan Beykoz

Toplum Destekli Polislik Kent Güvenlik Danışma Kurulu'' (TDP-KGDK) kararı gereği yapılan sosyal sorumluluk faaliyeti kapsamında; 4 okulda 243 öğrenciye, Temel Güvenlik Bilgileri adlı sunum yapılmış olup öğrencilere hediyeler verilip “Güvenli İnternet “ adı altında broşür dağıtımı yapıldı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yetkililer Emniyet teşkilatımız olarak Bolu İlimizde geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sürekli gelişen dünyada daha bilinçli ve sağlıklı düşünceye sahip bireyler olmaları, teknoloji ve gelebilecek her türlü tehlikeye karşı kendilerini savunabilmeleri, her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek için çalışmalarımıza devam edilecektir.”