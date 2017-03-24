Haber: Ceylan BEYKOZ

İlk olarak Gerede Nimet Meto Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde hazırlanan programa Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Gerede İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Camcı kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldılar.

Edebiyat Öğretmeni Derya Şahiner’in sunumu ile gerçekleşen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Güvenli okul kapsamında okulun tanıtım brifingi yapıldıktan sonra 15 Temmuz Demokrasi Zaferi, şiirler ve yazılarla anıldı.

Öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı şiir ve müzik dinletisinin ardından Özel Eğitim Sınıfının halk oyunları gösterisi izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Öğrencilerin gösterilerinin bitiminde açtıkları “Güvenli Okul, Mutlu Öğrenciler” pankartı izleyicilerden büyük alkış aldı.

Programın kapanış konuşmasını yapan Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, okulların güvenli ortamlara dönüştürülmesi üzerinde durdu. Cengiz “Bu anlamda OHSAS belgesi almaya hak kazanan 4 okulumuzdan biri olan okulumuzu bu noktaya getiren başta okul müdürü olmak üzere tüm OHSAS ekibine ve engin tecrübeleri ile ekibe rehberlik eden ilimiz İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Sema Kara’ya teşekkür ederim” dedi.

Protokol tarafından OHSAS ekibine plaket ve teşekkür belgeleri verildikten sonra OHSAS bayrağı göndere çekildi.

Okul öğrenciler tarafından benimsenirse yuvaya dönüşür

İkinci olarak ziyaret edilen Mengen Anadolu İmam Hatip Ortaokulu/Lisesindeki törene Mengen İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci, öğretmenler ve öğrenciler katıldılar.

Okul Müdürü Bülent Dündar okulda yapılan değişiklikleri önceki ve sonraki halleri ile slayt şeklinde anlattıktan sonra İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz okula geçtiğimiz yaz geldiğinde gördüğü ve kendisini üzen pek çok eksikliğin şu anda giderildiğini görmekten memnuniyet duyduğunu, okulun idareci öğretmen ve öğrencileri tarafından benimsenirse ancak bir yuvaya dönüşebileceğini dile getirdi. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ederek bu okulun OHSAS Belgesi verilen 4. Okul olduğunu bunun bir gurur vesilesi olduğunu söyledi. Programın sonunda Okul Müdürüne ve OHSAS ekibine plaket ve teşekkür belgelerini verildi.