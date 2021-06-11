Güvenli tatilin adresi Narven

Haber: BMA

Normalleşme sürecinde ilgili bakanlıkların yayınladığı genelgeler doğrultusunda gereken önlemleri alarak faaliyetlerini sürdüren Narven Termal Kasaba’nın Türk Standartları Enstitüsü tarafından onaylı Güvenli Turizm Sertifikası da bulunuyor.

ÇALIŞANLARIN COVİD-19 AŞILAMA ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından planlanan aşılama takviminde öncelikli gruplar arasına alına turizm çalışanlarının Türkiye genelinde aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam edilirken, Narven A.Ş. bünyesinde görev yapan çalışanların aşılanmasında da sona yaklaşıldı.

Süreç ile ilgili bilgiler veren Narven A.Ş. Genel Müdürü Serdar Yıldız; “İlgili bakanlıklarımızın genelgelerini yakından takip ederek, izin verilen tüm hizmet alanlarımızda üye ve misafirlerimizin sağlıklı ve güvenilir bir ortamda tatillerini geçirebilmeleri için gerekli tüm çalışmaları eksiksiz bir şekilde uygulayarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu kapsamda son olarak aşılama takviminde öncelikli gruplar arasına alınmamız sonrasında başvurularımızı tamamlayarak çalışma arkadaşlarımızın aşılanması sürecini de başlattık. Şuan da çalışma arkadaşlarımızın aşılama çalışmasında sona yaklaşılmış durumda. Üye ve misafirlerimizin doğa içerisinde, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda dinlenebilmeleri ve tatillerini geçirebilmeleri için alınması gereken tüm tedbirleri eksiksiz bir şekilde uyguluyoruz” dedi.

SAĞLIK, HUZUR, DOĞA VE ENFES LEZZETLER NARVEN’DE BİR ARADA

Yemyeşil doğası, fotoğraf tutkunları için eşsiz güzellikleri, sağlıklı doğa yürüyüş yolları, ATV Safari ve Off-Road Turları, enfes lezzetlerin birbirinden özel sunumlarla servis edildiği Açık Büfe Restoranı, Alakart Restoranı ve Pançeta Et Restoran’ın yanında lezzetli atıştırmalıkların ve içeceklerin yer aldığı göl kefeleri ve dairelere özel Termal Su imkanı ile Narven ev konforunda huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir ortam arayan tatilciler için eşsiz seçenekler sunuyor.

Bolu ormanlarının yamacında yükselmeye devam eden Narven Termal Kasaba; Bolu Şehir Merkezine 6 km, doğa harikaları Gölcük’e 10 km, Yedigöller’e 48 km, Kartalkaya Kayak Merkezi’ne 26 km ve Akçakoca’ya 93 km mesafede.