‘Güvenli Yaşam Eğitimi’ verilecek

Haber: N. Halid Altundal

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Türkiye Kızılay Derneği arasında protokol imzalandı. Protokole kapsamında pansiyonlu okullarda görev yapan yönetici ve nöbetçi belletmenlere yönelik "Güvenli Yaşam Eğitimi" kapsamında afet eğitimleri verileceği bildirildi. MEB’e bağlu pansiyonlu okullarda görev yapan yöneticilere ve nöbetçi belletmenlere yönelik verilecek afet eğitimleri Türk Kızılay afet eğitimi uzmanlarınca verilecek.

BOLU’YA ÖNCELİK

Söz konusu protokol kapsamında aralarında ilimiz Bolu’nun da bulunduğu Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) üzerinde bulunan 11 ile öncelik verilecek. Bu çalışma ve devamında yapılacak akran eğitimi ile okullarda oluşturulacak afet bilincine katkı sağlanması amaçlanıyor.

YAKLAŞIK 500 KİŞİYE EĞİTİM

Eğitimlere çevrimiçi katılanlara aktif olarak soru sorma imkanı sağlanacak, eğitim sonunda anlık paylaşılan anketler katılımcılar tarafından çevrim içi doldurulacak ve eğitimin memnuniyeti ölçülecek. Uzmanlar, KAF üzerindeki Kocaeli, Sakarya, Düzce, Çankırı, Bolu, Amasya, Tokat, Erzincan, Erzurum, Muş ve Van’dan başlamak üzere her hafta Perşembe günü MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı pansiyonlu okullarda görev yapan yaklaşık 500 yönetici, nöbetçi belletmen/belletmenlere eğitim verecek. Bu illerden sonra eğitimlerin ülke geneline yaygınlaştırılması planlanıyor.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021, 14:45