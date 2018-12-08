Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, kış mevsimi nedeniyle, vatandaşların muhtemel baca yangınları ile sobadan sızan karbonmonoksit gazı zehirlenmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Bolu Belediyesi İtfaiyesi Müdürü Mehmet Duman, yaptığı açıklamada, özellikle kış mevsiminde veya diğer aylarda yaşanan yangınların veya sobadan sızan karbonmonoksit gazı zehirlenmelerinde büyük bölümünün temizlenmeyen bacalardan kaynaklandığını belirterek, baca yangınlarının yaşanmaması için baca temizliğinin yaptırılmasının önemine işaret etti.

Baca tıkanıklıkları ve ters esen rüzgarlar nedeniyle bacaların bir süre sonra duman çekmemeye başladığını ve her dönem sobadan sızan gazlardan dolayı birçok vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsatan Duman, "Karbonmonoksit zehirlenmesinin en önemli nedeni karbon içeren yakıtların havalandırması az olan yerlerde yakılması sonucu oluşmasıdır. Bunun için doğalgaz kullanılan doğalgaz sobası ya da kombi gibi araçların kapalı alanlarda bulunmaması ve baca bağlantılarının iyi yapılaması gerekmektedir. Bunların en aza indirilmesi için bacaların nizami ve standartlara uygun bir şekilde yapılması, her yıl muntazam bir şekilde temizlenmesi ve rüzgar gülü gibi ürünlerin takılması gerekmektedir" ifadesini kullandı.

Duman, bacaların temizliği kadar yıllık bakımlarının da son derece önem arz ettiğinin altını çizerek, "Vatandaşlarımız sobalarını veya kaloriferlerini bahar aylarının sonlarına doğru kapatıyor. İçindeki kurum kimyasal madde haline geliyor ve kışın sobaların veya kaloriferlerin yanması ile o madde yanmaya başlıyor ve sonuçta yangına dönüşüyor. İyi bir ısınma, iyi bir baca ve sağlıklı bir çevre için kaliteli yakıt kullanma ile gerçekleşir" diye konuştu.