Güvenlik kamera sistemi projesi yapım işi ihalesi

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE KURUCAŞİLE İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ NEZARETHANELER, İFADE ALMA ODALARI VE ÇEVRE GÜVENLİK

Güvenlik kamera sistemi projesi yapım işi ihalesi

KAMERA SİSTEMİ (ÇGKS) PROJESİ

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ BARTIN İL ÖZEL İDARESİ/DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göreAsayiş Şube Müdürlüğü ile Kurucaşile İlçe Emniyet Amirliği Nezarethaneler, İfade Alma Odaları ve Çevre Güvenlik Kamera Sistemi (ÇGKS) Projesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2021, 13:44
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