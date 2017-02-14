Haber; Esra ÖZTÜRK

Bolu Adliye binası önünden başlayıp valilik çevresi ve Garnizon Komutanlığı önüne uzanan yol araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Bölgeye giden yolların önüne polis bariyerleri ve araçları çekilerek yollarda araç ve yay geçişine izin verilmedi. Dar alanda elli kadar polis görev alırken, bölgede adeta kuş uçurtulmadı. Yoğun güvenlik önlemi alınan bölgede bulunan İş Bankası Şubesinden panik butonuna basıldı haberi polis izleme birimine yansıyınca ortalık iyice karıştı. İş Bankası Şubesine acil polis ekipleri sevk edildi. Panik butonuna bir personelin yanlışlıkla bastığı anlaşılınca polis tutanak düzenleyerek banka şubesinden ayrıldı.

Yaşanan sıra dışı hareketlilikle ilgili olarak resmi bir açıklama yapılmazken, uygulanan bölgesel ablukanın valilik kararı ile uygulamaya sokulduğu ve ikinci bir emre kadar bölgenin yoğun güvenlik altında tutulacağı öğrenildi.