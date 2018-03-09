Haber: Kasım ŞAHİN

Onları toplumsalda olaylarda, asayiş olaylarında göremezsiniz. Aslında bir çok toplumsal olayda, yürüyüşlerde varlar. Fakat, kendilerini hiç mi hiç ön plana atmazlar. Onların tek bir amacı var, Bolu halkının huzurunu ve güvenini sağlamak.

Güvenlik Şube çalışanları emniyetin gizli kahraman polisleri. Adları Güvenlik Şube. İlimizde meydana gelen siyasi olaylara, toplu yürüyüşlere, üniversitede yaşanan ve yaşatılmak istenen olaylara zamanında müdahale eden, hatta bir çok olaylara da vakıf olan Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli, dün yine Bolu halkının güvenliği için şüpheli gördükleri yabancı uyruklu vatandaşlara anında müdahale ederek, görevlerini yerine getirdiler.

Yabancı uyruklu iki vatandaşın askeri lojmanların duvarında oturduğunu fark eden Güvenlik Şubesinin deneyimli ve başarılı polisleri, 30 saniye içerisinde iki şüpheli şahsın etrafını sararak onları çember içerisine alarak sorgulama yaptılar. Yapılan sorgulamada yabancı uyruklu iki vatandaşın oturma izni olduğu ve yapılan GBT’lerin da aranmalarının bulunmadığının tespitinden sonra serbest bırakıldı.