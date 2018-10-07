Haber: Kasım ŞAHİN
İnsanlar gibi hayvanlarında suyun kıymetini iyi biliyor. Doğa gereği susuz yaşanmayacağı ve suyun en büyük ihtiyaç ve bir değer olduğunu hayvanlarda biliyor. Demokrasi meydanında yaşamlarını sürdüren ve duyarlı vatandaşlar tarafından yemlerle beslenen onlarca güvercin, havaların güneşli olmasını fırsat bildiler.
Bir araya gelen onlarca güvercin süs havuza girerek, dakikalarca suyun keyfini çıkartarak yıkandılar. Kurumak için de yine süs havuzun kenarlarında bulunan tahtadan yapılan yolun üzerine çıkarak, hem güneşin tadını çıkarttılar hem de kurumaya çalıştılar.
Tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi
Güvercinlerin banyo ve güneşlenme keyfi
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