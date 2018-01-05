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05 Ocak 2018 Cuma
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    • Güz; “Hiç kimsenin uzantısı olmadım”

    31 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilmesi beklenen ve son anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından iptal edilen Ak Parti 6. Olağan Kongresinde başkanlık için aday olan Avukat Mehmet Emin Güz, çarpıcı açıklamalarını sürdürerek, kamuoyunu aydınlattı.

    05 Ocak 2018 Cuma 12:21
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    Güz; “Hiç kimsenin uzantısı olmadım”

    Özel Haber 3: Kasım ŞAHİN

    Ak Parti Bolu 6. Olağan Kongresinin Ocak ayı içerisinde yapılacağını vurgulayan Güz, Ak Parti eski İl Başkanı Ömer Sayın ve eski Merkez İlçe Başkanı Adil Esen’le istişarede bulunduğunu, daha sonra Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’la da birebir görüşme yaptığını belirterek, çarpıcı açıklamasını şöyle sürdürdü;

    Hakkımda, Milletvekilimiz Ali Ercoşkun’un adayı yönünde çıkan söylentilere de açık yüreklilikle cevap vermek istiyorum. Benim asıl şey yapmak istediğim Ali Ercoşkun bey ile ilgili. Adayıdır, çıkmıştır şeklinde bir takım söylentiler var. Ben bir kere şunu söyleyeyim. Ali Ercoşkun bey bizim dava arkadaşımızdır. Milletvekillerimizde dava arkadaşlarımızdır. Ama hiç kimsenin uzantısı olmadım. Öyle söyleyim. Vermiş olduğum tüm kararlar elbette istişareler neticesinde, teşkilatımla yaptığım istişareler neticesinde verdim. Ben Milletvekili adaylığım sürecinde de iki defa aday adaylığım oldu. Hep temayülden birinci çıktım. Hep teşkilatıma güvendim. Yani ben Genel Merkezden birilerine sığınıp yada herhangi bir Milletvekiline sığınıp, Belediye Başkanımıza sığınıp herhangi bir yola çıkmadım. Çıktığım zaman hep teşkilatıma güvendim. Hep teşkilatımla birlikte hareket ettim. Mantığım şuydu. Eğer beni teşkilatım istemiyorsa benim zaten burada işim yok. İstiyorsa da ben buna devam ederim. Çünkü teşkilat halk demektir. Halk teşkilata gidiyor. Ya teşkilat kimlerden oluşuyor? Mahalle temsilcilerinden oluşuyor, köy temsilcilerinden oluşuyor. Yani kendi mahallesini bilenlerden, köy temsilcileri köylerini bilenlerden oluşuyor. Bunlar halk. Sürekli halkın içinde olan insanlar. Bunlar eğer beni istemiyorlarsa halk beni istemiyordur zaten. Ben davama zara veririm. Bu anlamda hep teşkilatımla beraber yürüdüm.

    KİMLERLE GÖRÜŞTÜM

    Burada bizim istişare ettiğimiz eski İl Başkanımız Ömer Sayın bey ve eski Merkez İlçe Başkanımız Adil Esen beydir. Üçümüz birlikte kararımızı verdik ve bir yola çıktık. Kimlerle istişare ettiniz derseniz ben sadece Ali beyle değil, Fehmi beyle de aynı şekilde konuştum. İlk Alaaddin Yılmaz’ı aradım. Çıkacağımı söyledim. Kendisiyle de istişare etti. İstişare noktasında Ali Beyle de istişare etmişimdir, Fehmi beyle de istişare etmişimdir, Alaaddin Beyle de istişare etmişimdir. Bunun dışında diğerleriyle zaten. Seçilmişler olarak söylüyorum. Belediye Başkanları ve Milletvekilleri anlamında. Zaten İlçe Başkanlarımızla ve delegelerimizle sürekli bir istişare içindeydik. En son kararımızı basın açıklamasıyla bildirecektik. O dönemde bir takım gazetelerde işte Genel Merkezin benim çıkmamı istediği noktasında haberler yapıldı. Böyle bir şey söz konusu değil. Yani Genel Merkez beni arayıp ta çık demez. Genel Merkez öyle olsaydı Nurettin Doğanay beye bizim adayımız başka derdi. Bu anlamda böyle bir şey olmadı. Biz sadece şunu yaptık. Başka bir liste hazırladık. Yani mevcut aday. Başkaları da çıkabilirdi, başka adaylarda çıkabilirdi. Zaten söyle söyleyeyim. Cumhurbaşkanımıza veya Başbakanımıza bu anlamda ulaşmamızda sizde takdir ederseniz olanaklı değildir diye düşünüyorum. Listemizi henüz daha hazırlamaya bile tam fırsat bulamadık. Basın açıklaması yapıp duyuracaktım ama Perşembe günü iptal oldu. Şimdi mesela ben Cuma günü basın açıklaması yapmayı da iptal etmiştim. Çünkü bloklaşmalar olmaması için. Çünkü bir basın açıklaması da İl Başkanlığından gelmişti o dönemde. Halk bu anlamda gerilmesin diye Cuma günü değil de Cumartesi yapmayı düşünüyordum. Ama gelişmeler bizim dışımızda gerçekleşti. Mutlaka diyorum burada Cumhurbaşkanımızın asla esaslı bir dayanak noktası olmasa bu kararı vermez. Ve bizim burada Cumhurbaşkanımızın kararına itimat edip yolumuza, davamıza devam etmemiz gerekiyor. Makamlar hiçbir şey değildir. Nurettin Doğanay kardeşimizle aynı şekilde dava arkadaşlığımız devam edecektir. Aynı inancın insanlarıyız, aynı davanın insanlarıyız. Herhangi bir problemimiz bu anlamda yoktur diye düşünüyorum. 

    Anahtar Kelimeler: 31, Aralık, 2017, Tarihinde, Gerçekleştirilmesi

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