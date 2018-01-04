Özel Haber 2; Kasım ŞAHİN

Kongrenin iptal edilmesinin ardından Nurettin Doğan’ın İl Başkanlığından istifa etmesini de değerlendiren Güz; “ Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu karar neticesinde kongre ileriki bir tarihe ertelenmiştir. Nurettin Doğanay bey kardeşimiz tabi istifasını açıklamıştır. Bugünkü beyanatında da kendi idaresi ile istifa ettiğini beyan etmiştir. Ama Tabi kendisiyle bu anlamda bir görüşmemiz olmadı. Sanki kongre iptal edildi de bunu protesto amacıyla istifa etti şeklinde anlaşılmamalıdır. Çünkü kendisi dediğim gibi çok yakın dava arkadaşımdır. Çok tecrübeli bir isimdir. Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu kararı sorgulamayacak ya da ona karşı bir istifa girişiminde bulunmayacak kadar tecrübelidir ve dava adamıdır. Bunun yanında işte kendisi istifa etmiş Genel Merkez bunu kabul etmiş. Eğer bu şekilde geliştiyse arka yüzünü bilmiyoruz. Ama bu şekilde geliştiğini düşünüyoruz. Çünkü Nurettin Doğanay kardeşimiz eğer bir şey söylediyse doğrudur. Biz bunu olduğu gibi kabul ederiz. Ancak bunun sanki Genel Merkeze bir çıkış olarak değerlendirilmesi partimize zarar verir. Buda doğru olmaz. Kendisi çok yakinen tanıdığım bir isimdir. Böyle bir girişimde bulunacağını düşünmüyorum. İstifasının nedenini tahminen söylüyorum. Muhtemelen bir takım sıkıntıları gördü ve değerlendirmeleri yaptı.

KARARA KENDİSİ VERMİŞTİR

Genel Merkezle olan istişarelerini yaptı. O istişareler neticesinde böyle bir karar verdiğini düşünüyorum. Bu kararı veren kendisidir. Kendisi bu kararı verirken de birçok hususu değerlendirmiştir. Şimdi süreçte ilk önce kongrenin iptal edildiği haberini aldık. Yani teşkilatın bire bir içinde olmadığımız için arka planı tam olarak bilemiyoruz. Arkasından da istifa haberini aldık. Kendisi istifa etti, Genel Merkezde bunu kabul etti. Benim değerlendirmem burada bizim bilmediğimiz bir takım hususları kendisi değerlendirdi, davamız için bu kararın daha doğru olduğunu düşündü ve bu dava adına böyle bir istifa yoluna gittiğini ve Genel Merkezle istişare ettiğini de Genel Merkezin istifasını kabul ettiğinden anlıyoruz. Dolayısıyla bizde şu olmaz. Biz bu makama geldik sonuna kadar bu makam bana aittir, tapulu malımdır anlayışında olmayız. Hiçbir arkadaşımızda olmadı. Nurettin Doğanay beyde bu anlamda bunu böyle görmediğinden istifa ettiğini düşünüyorum. Nurettin Doğanay bey illaki İl Başkanlığı anlamda değil ileriki aşamalarda da mutlaka güzel görevlere gelecektir. Güzel görevler icra edecektir diye düşünüyorum. Bunları neden söylüyorum? Hani Bolu’daki bir takım yanlış anlaşılmalar nedeniyle sanki bir çekişme söz konusuymuş gibi ortaya konulması bizim davamıza zarar verir. Yani kendisi de bu anlamda yapmış olduğu açıklamalarda buna vurgu yaptı. Yani Cumhurbaşkanının kararına işte protesto vesaire yapılmasını tasvip etmediğini söyledi. Bunu kendiside beyan etti. Bu anlamda dava adamlığını gösterdiği için kendisine teşekkür ediyoruz” şeklinde değerlendirdi.

“HAYATIM BOYUNCA DOSYA HAZIRLAMA GİBİ BİR ALIŞKANLIĞIM OLMAMIŞTIR”

Kamuoyunda Nurettin Doğanay hakkında bir dosya hazırlandığı ve Cumhurbaşkanına teslim edildiği ve bu yüzden istifa ettiği söylentilerinin asparagas olduğunu söyleyen Güz; “Dosya olayı tamamen asparagas bir haber. Hayatım boyunca dosya hazırlama gibi bir alışkanlığım olmamıştır. Bunu da yapan ve bu alışkanlığı yürüttüğünü duyduğumuz zaman zaman basına yansıyan arkadaşlarımızı da kınamışımdır. Çünkü bir insan dosya ile değil açık açık anlatılarak, bir insan hakkında eğer siyaseten çekinceleriniz varsa, eleştirileriniz varsa gerekli yerlere açık bir şekilde belirterek ve gerektiğinde yüzleşerek yapılır bunlar. Zaten benim de kongreye aday olmam demek, açık bir şekilde, açık mücadele yapmaya çalışmam benim bu karakterimi de gösterir. Bunu bilenler bilir ben hiçbir zaman gizli kapılar ardında siyasi hayatım boyunca gizli kapılar ardında hiçbir iş çevirmem, çevrilmesine de müsaade etmem etmedim de. Ali beyde bu konuda açıklamasını yaptı. Zaten Cumhurbaşkanının herhangi bir dosyaya da ihtiyacı yok. Eğer bir aday hakkında bir karar verecekse Ali beyden, benden ya da şundan bundan dosya yapıp araştırmasına gerek yok. Kendisinin bilgi kaynakları zaten mevcut. Bu anlamda yani iki güne kadar araştıramamışta iki gün içinde eline dosya varmışta, dosya iki buçuk yıldan beri gitmemişte iki buçuk yıl sonra son iki gün kala dosya gitmişte. Hukukta bir tanımı vardır. Doğal hayatın akışına aykırı diye. Aykırı iddialar. Burada ben zaten böyle bir dosya ile alınması gerektiğini düşünsem açık açık çıkıp ta kongreye aday olmam. Zaten ismimi ön plana atmam. Bu şekilde bir şey yapmam. Ben dedim ki delege karar versin. Ve ben kazanacağımdan da emin olarak çıktım. İşin doğrusu bu.

KONGRENİN İPTALİ BENİM İÇİN SÜPRİZDİR

Ben istiyordum ki Pazar günü oylama olsun, Pazartesi günü de İl Başkanı olayım. Kongrenin iptal edilmesi benim için bir sürprizdir. Bunu açık olarak söyleyeyim. Ama Cumhurbaşkanımızın kararıdır ve Cumhurbaşkanımız hiçbir kararını dayanaksız vermez. Mutlaka değerlendirdiği hususlar vardır. Buna uygun olarak yapmıştır. Dolayısıyla bu verilen kararın özellikle bizim dava arkadaşlarımızın çok dikkatli değerlendirmesi ve partiye zarar vermeyecek şekilde bir tutum takılmalarını gerektirdiğini düşünüyorum. Bu kararı bu şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.