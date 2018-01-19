Haber: Kasım ŞAHİN

Ak Parti Genel Merkezi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yapılan birebir görüşmelerin ardından istifasını veren Nurettin Doğanay yeniden Ak Parti Bolu İl Başkanlığına atandı. Bu atama öncesi Cumhurbaşkanı ile birebir görüşme fırsatı bulan Ak Parti Bolu İl Başkan adayı Avukat Mehmet Emin Güz, sosyal paylaşım sitesinden TEŞÜKKÜR başlıkla bir açıklamada bulundu. İşte manidar açıklananın tam metnini yayınlıyoruz;

TEŞEKKÜR

Bu gün Cumhurbaşkanımız ile yapmış olduğumuz görüşme neticesinde aday belirleme sonuçlanmıştır.Ak Partimize ve tüm Bolu Halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Cumhurbaşkanımızla yaptığımız birebir görüşmede, keyifli, samimi,karşılıklı esprilerle dolu sohbet beni ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bunca gücüne rağmen halk adamlığından, tevazusundan,doğallığından hiç ödün vermediğini görmem kendisine olan sevgi ve saygımı bir kat daha arttırmıştır. Yirmi yıldan beri kendisiyle uzun aralıklarla da olsa sohbet etmenin hazzını bir kez daha yaşadım. Kendisine küçük oğlum Mehmet Alperen'in selamını götürdüğümde gözlerindeki şefkat ve coşku, bunca dönen ihanet çemberi içinde yüreğini ne kadar temiz tutabildiğini bana gösteriyordu. Büyük lidere selam olsun, milletiyle olan aşkı daim olsun.

Yine Ak Parti Olağan Kongresi iptal edilmeden girdiğim adaylık sürecinde gerek halkımızın gerekse delegelerimizin desteği için sonsuz teşekkür ederim. Kongre iptal edildikten sonra ise bana olan güvenlerini açık ara farkla birinciliğe yükseltecek şekilde her sandık kurulduğunda gösterdikleri desteği tekrar gösteren teşkilat mensubu arkadaşlarıma şükranlarımı arz ederim.

Bu süreçte, halkta ve delege nezdinde karşılığını kaybettiği halde kendilerine belediye başkanlığı, belediye başkan yardımcılığı verileceği yalanlarına inandıklarından kurdukları pembe hayal dünyalarını yıktığımı düşünerek tarafıma hakaretlerde bulunan zavallıları kendi hayal dünyaları ile başbaşa bırakıyorum.

Sözümona dosya siyasetini tarihe gömen kahramanların yirmi gün boyunca çalışıp didinip 389 tweetimden birini bulup beni Cumhurbaşkanı önünde "Akşenerci" yapmak için sabahın köründe koltuklarının altına aldıkları dosya ile çağırılmadıkları yere koştura koştura gidip abilerine verdikten sonra kapılarda abilerinin kendilerini çağırttırması için bekleyen emekçi kardeşlerimi gördüğümde içimin burkulduğunu da ifade etmek isterim. Asıl burada üzerinde durulması gereken konu ise, Cumhurbaşkanımızın benimle sohbeti bittikten sonra "sorusu olan varsa sorsun" dediği halde bu tweetin ne anlama geldiğinin cevabını vereceğim kaygısıyla sorulmaması, kapalı kapılar ardında gıyabımda karalama yapılmaya çalışılmasıdır.

Vakıa,MHP kongresinin birinci gündem maddesi olduğu günlerde adaylardan Koray Aydın'ın beğendiğim bir sözünü reetwetlediğim gibi başka bir aday olan Meral Akşener'in adaylığını da rekabet ortamı oluşturacağından siyasete kalite getireceği değerlendirmesini dışarıdan bir gözlemci olarak yapmıştım. Benim hiç bir paylaşımım silinmez ve o günkü koşullarda doğrudur. Bu paylaşımımın üzerine define avcısının büyük bir define bulma heyecanı ile atlamışlar, yazık, üzüldüm.Elbette ki; Cumhurbaşkanımız tarafıma böyle bir iftiranın yakışmayacağını bildiği için; partinin kuruluşundan bu yana emek veren ve il başkanlığı yapan bir kişi olarak sözlerimin nereye gideceğini hesaplayarak paylaşım yapmam gerektiğini ikinci oturumda belirmekle yetindi. Bunca dosya çalışmalarının neticesinde buldukları bu absürt belgeyi anlama kapasitelerinin darlığı nedeniyle iyi niyetle mi Cumhurbaşkanımızın önüne sunduklarını yoksa iftira kastıyla mı hareket ettiklerini anlayamadığımdan iyi niyetli olduklarını var saymak durumundayım. Ancak dosyacılık alışkanlığını terk etmeleri de önemli bir zarurettir. Başkasını yıkarak değil kendini yetiştirip yeteneklerinle temayüz etmek zor ama kalıcı olandır.Sonucun maalesef kariyerini kurtarma savaşının yetkileri çok olanın atraksiyonları ile oluşmasından endişe ettiğimi de belirtmek isterim.

Evet, gördüğüm yanlışları düzeltmek adına yola çıktığım süreç bugün neticelendi. Ama bu demek değildir ki elimi eteğimi davamdan çektim. Kırmızı çizgilerimden olan, tevazuyu bırakıp "ne oldum delisi olma",kibirle yürüme, tuzak kurma, iftira atma,fakirleri dışlayıp zengin sofralarının müdavimi olma, fitne fesat çıkarıp aradan sıyrılma yoluyla siyaset yapma, dava arkadaşlarından intikam almaya kalkma,kameralara poz vermekten sahada çalışmaya vakit bulamama, FETÖ soruşturmalarında "cambaza bak" oyunu oynatıp sulandırarak FETÖ Nemrut'unun ateşine odun taşıma, elindeki yetkileri kötüye kullanıp gücün yettiğine tehdit, baskı,ekmeğiyle oynama gibi davranışlarınızı gördüğümde ezilenlerin temsilcisi olarak karşınızda beni göreceğinizi hiç bir zaman unutmayın. Bu sefer oyunun kumpasın alasını da oynasanız sonuca ulaşamazsınız bilesiniz.Selam ve dua ile...