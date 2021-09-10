Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan geçtiğimiz aylarda ücretsiz internet paketi desteği verdiği mahalle muhtarına, bilgisayar sözü vermişti. Başkan Özcan, sözünü bugün yerine getirdi. Teknik özellikleri belirlenen ve satın alma süreci tamamlanan diz üstü bilgisayarlar, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından muhtara teslim edildi.

“GÜZEL HİZMETLERDE KULLANIN”

Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşen törende muhtarlara verdiği sözü hatırlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Size bir söz daha vermiştik. Bugün o sözümüzü gerçekleştiriyoruz. Siz değerli muhtarlarımız ile her zaman istişare içindeyiz. Daha verimli çalışabilmeniz doğrultusunda, sizin de taleplerinizi dikkate alarak Belediye Meclis kararımızı almıştık. İhalelerimizi gerçekleştirdik. Hepinize hizmetinizi daha iyi görebileceğiniz şekilde internetin yanı sıra birer de bilgisayar hediye edelim istedik. Oldukça kaliteli ve uzun süre kullanabileceğiniz bilgisayarlar temin ettik. Çantanız da var. Artık bunları yanınızda da taşıyabilirsiniz. Güzel hizmetlerde güle güle kullanın.” diye konuştu.