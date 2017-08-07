banner133

banner128

banner101

07 Ağustos 2017 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Güzel kalpli büyük insan

    Bu bir sokak haberi. Ama aslında kocaman yürekli güzel kalpli genç bir kızında aynı zamanda ekmek parası kazanmaya çalışmasının bir hikayesi.

    07 Ağustos 2017 Pazartesi 13:20
    Bu haber 184 kez okundu
    Güzel kalpli büyük insan
    Foto galeriye git

    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    Adı Melisa Soner, yaşı 16  Kız Meslek lisesi 2’inci sınıf öğrencisi. Soner ailesinin 3 kızından biri. Yaşı küçük ama gerçekten yüreği kocaman bir genç kız. Yaşıtları tatil yaparken o ekmek parası peşinde. Günde 10 ila 15 saat arası sürekli ayakta. Sınıf arkadaşları güle oynaya tatil yaparken o İzzet Baysal Caddesi üzerinde balon satarak ailesine katkıda bulunmak için balon satıyor. Biraz ürkek, biraz çekingen, biraz utangaç ama dava ekmek olunca hiç çekinmeden başlıyor konuşmaya.

    Babası aşçı, annesi temizlik işçisi, iki kız kardeşi de ekmek parası için çalışıyor. Melisa Soner, bakın gazetemize hayatıyla ilgili neler söyledi. Hiç mi hiç çekinmedi ve yaptığı işle de gurur duyduğunu belirterek şunları söyledi;

    “Aile olarak bir takım borçlar içindeyiz. Annem ile babam çalışıyor ama bir türlü borçlarımızı kapatamıyoruz. Okullar kapanınca iki kız kardeşim ile birlikte ekmek parası ve borçlarımızı ödemek için çalışmaya başladık. Ben balon satmayı tercih ettim. Cadde üzerinde günde 10 ila 15 saat arası ayakta durarak balon satıyorum. İlk başlarda baya zorluk çektim ama sonra işime alıştım. Günde 50 ila 60 TL arasında para kazanıyorum. Kazandığım parayı eve gidince babama teslim ediyorum. Tek amacımız ailecek olan borçlarımızı kapatmak. Hiçbir kimsenin arkamızdan konuşmasını istemiyorum. Yaptığım işten de utanmıyorum” dedi.

    POLİS OLMAK İSTİYORUM

    Kız Meslek Lisesi ikinci sınıf öğrencisi olan kocaman yürekli baloncu güzeli Melisa Soner, okulu bitirdikten sonra tek isteğinin polis olmak olduğunu da belirterek; “Asker ve Polisimiz terör örgütüyle mücadele ederken şehit ve gazi oluyor. Bu da beni çok üzüyor. Bunun için tek hedefim polis olmak. Vatanım ve bayrağım için polis olmak istiyorum. Bu kutsal bir görev ve polislik mesleğini çok seviyorum. Büyüklerim bana bu konuda yardımcı olursa mutlu olurum” diye konuştu. Yaşı küçük olmasını rağmen, ekmek parası kazanmak için saatlerce sokaklarda gece geçe saatlere kadar çalışmak zorunda kalan baloncu güzeli Soner; “Sattığım her bir balon evimize hem ekmek getiriyor hem de borçlarımızı ödüyoruz. Kız olmak evde oturmak değil, yeri geldi mi çalışmaktır. Ailem için gerekirse sabahlara kadar çalışırım. Dava ekmek davası. Balon satmaktan da mutluluk duyuyorum” açıklamasında bulundu.

    Anahtar Kelimeler: Bu, Sokak, Haberi., Ama, Aslında

    YORUM YAZ

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

      Yorumlar
      Toplam 1 yorum mevcut

    • Mert Kocaili 51 dakika önce yorumlandı

      gezerken dikkatimi çekmişti ve hikayesini merak etmiştim. helal olsun kendi küçük yüreği büyük yumurcağa.

      @Cevapla

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BİR CÜMLE YETER SÖZDEN ANLAYANA, DESTAN YAZSAN FARK ETMEZ LAFTAN ANLAMAYANA
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Geredeli Bir İŞADAMI;”H.İbrahim MUTLU”dan
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur TAŞLIYAYLA GÖLETI ve BÜYÜKSU HAVUZ ve GEZINTI MEKANLARININ SPOR TURIZMINDEKI YERİ
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Tıp Fakültemizde Çiçekler Açacak!
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım Türkiye Asya'ya Yönelince (1)
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Nikah Karmaşası
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR Altın Karınca Projesi
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MAİDE SURESİNİN 54. AYETİ ( VI )
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu AKLINDA BİR ŞEY YOKSA YÜREĞİNE BAK!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Kimse yorulmamış ki
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Turizm’de Yükselen Değer Bolu
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Köprübaşı
  • Aydın Hitit Aydın Hitit TAŞLAR
  • Suat Tosun Suat Tosun MANGAL MANGAL OVADA KAL !
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş AKKUŞ’UN GÜRGENLERİ
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “ALAMANYA”
  • Seyfi Alp Seyfi Alp Bolu'nun farkında olmadığı dostları
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Üniversite Olarak Layık Olduğumuz Yerde Değiliz
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Yeni yuva kuranlara mutluluklarının daim olması dileğiyle
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLU BELEDİYESPOR BASKETBOL - 1
  • Makinist Makinist Adalet diyemedim
  • Nihal Eker Nihal Eker YAĞMURA RAĞMEN
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN Sultanahmet’te sanat var…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK SON DÖNEMDE CHP
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Dünya Basın Özgürlüğü Gününde Polisin ilginç muamelesi
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL SAĞLIK TURİZMİ VE BOLU
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129

    banner124