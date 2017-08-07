Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Adı Melisa Soner, yaşı 16 Kız Meslek lisesi 2’inci sınıf öğrencisi. Soner ailesinin 3 kızından biri. Yaşı küçük ama gerçekten yüreği kocaman bir genç kız. Yaşıtları tatil yaparken o ekmek parası peşinde. Günde 10 ila 15 saat arası sürekli ayakta. Sınıf arkadaşları güle oynaya tatil yaparken o İzzet Baysal Caddesi üzerinde balon satarak ailesine katkıda bulunmak için balon satıyor. Biraz ürkek, biraz çekingen, biraz utangaç ama dava ekmek olunca hiç çekinmeden başlıyor konuşmaya.

Babası aşçı, annesi temizlik işçisi, iki kız kardeşi de ekmek parası için çalışıyor. Melisa Soner, bakın gazetemize hayatıyla ilgili neler söyledi. Hiç mi hiç çekinmedi ve yaptığı işle de gurur duyduğunu belirterek şunları söyledi;

“Aile olarak bir takım borçlar içindeyiz. Annem ile babam çalışıyor ama bir türlü borçlarımızı kapatamıyoruz. Okullar kapanınca iki kız kardeşim ile birlikte ekmek parası ve borçlarımızı ödemek için çalışmaya başladık. Ben balon satmayı tercih ettim. Cadde üzerinde günde 10 ila 15 saat arası ayakta durarak balon satıyorum. İlk başlarda baya zorluk çektim ama sonra işime alıştım. Günde 50 ila 60 TL arasında para kazanıyorum. Kazandığım parayı eve gidince babama teslim ediyorum. Tek amacımız ailecek olan borçlarımızı kapatmak. Hiçbir kimsenin arkamızdan konuşmasını istemiyorum. Yaptığım işten de utanmıyorum” dedi.

POLİS OLMAK İSTİYORUM

Kız Meslek Lisesi ikinci sınıf öğrencisi olan kocaman yürekli baloncu güzeli Melisa Soner, okulu bitirdikten sonra tek isteğinin polis olmak olduğunu da belirterek; “Asker ve Polisimiz terör örgütüyle mücadele ederken şehit ve gazi oluyor. Bu da beni çok üzüyor. Bunun için tek hedefim polis olmak. Vatanım ve bayrağım için polis olmak istiyorum. Bu kutsal bir görev ve polislik mesleğini çok seviyorum. Büyüklerim bana bu konuda yardımcı olursa mutlu olurum” diye konuştu. Yaşı küçük olmasını rağmen, ekmek parası kazanmak için saatlerce sokaklarda gece geçe saatlere kadar çalışmak zorunda kalan baloncu güzeli Soner; “Sattığım her bir balon evimize hem ekmek getiriyor hem de borçlarımızı ödüyoruz. Kız olmak evde oturmak değil, yeri geldi mi çalışmaktır. Ailem için gerekirse sabahlara kadar çalışırım. Dava ekmek davası. Balon satmaktan da mutluluk duyuyorum” açıklamasında bulundu.