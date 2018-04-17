Haber: Ceylan Beykoz

Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinin büyük emek verdikleri şenlikte, çocuk koroları izleyenlere söyledikleri şarkılarla işitsel, sahne gösterileriyle de görsel şölen sundular. Şenlikte söylenen şarkılar, barışa, dostluğa, yaşamın güzelliğine dair umudu, çocuk sesleriyle gökyüzüne ulaştırmış oldu. Şenliğin ilk günü yapılan açılışta, İstiklal Marşı’na Bolu Bilim Koleji Korosu işaret diliyle eşlik etti. Çocuk koroları öncesi Ebru Seyok şefliğinde sahne alan Bolu Güzel Sanatlar Lisesi Korosu da büyük alkış topladı. Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, okul öğretmenlerini tebrik edip beğenisini dile getirirken; Sanat Kurulu üyelerine Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz ve Okul Müdürü Cemal Güney tarafından belgeleri ve günün anısına hediyeler verildi. Güzel Sanatlar Lisesi 1.Ulusal Çocuk Koroları Şenliği Sanat Kurulu, şenlik boyunca tüm koroları ilgiyle izleyerek, sunum sonlarında koro şeflerine değerlendirme yaparak paylaşımda bulundular. 1. Ulusal Çocuk Koroları Şenliği Sanat Kurulu; Emekli Öğretim Üyesi Prof. Suna Çevik, AİBÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’den Prof.Ahmet Serkan Ece, 9 Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nden Dr.Muhip Şanal, Bolu Güzel Sanatlar Lisesi Koro Öğretmeni Ebru Seyok ve Bolu Güzel Sanatlar Lisesi Bireysel Ses Eğitimi Öğretmeni Zekiye Kurtoğlu’ndan oluştu. 14-15 Nisan tarihlerinde Güzel Sanatlar Lisesi Konser Salonu’nda hayat bulan şenlikte Karadeniz Ereğli’den Çilek grubu ve Kayabaşı Alemdar Ortaokulu Korosu, İzmir’den Tanı Çocuk Korosu, Çanakkale’den Yıldız Korosu, Gebze’den Eko Korosu, Uşak’tan Şafak Öncü Korosu, İstanbul Ataşehir’den Özel Yönder Okulları Çoksesli Çocuk Korosu, Kayseri’den Yeşilhisar Hızır İlyas Ortaokulu Çocuk Korosu konuk olarak sahne aldılar. İlimizi temsil eden Karaköy Toki Ortaokulu, Mevlana Ortaokulu, Bilim Koleji, Gazipaşa Ortaokulu, Canip Baysal Ortaokulu ve Mengen Gökçesu Korosu da katılımcılara hafızalardan uzun süre çıkmayacak anlar yaşattılar. Koro şefleri Mehmet Cihangir Bilgin, Şeyda Bahser Bilgin, Merve Oskay Acar, Buket Sevimsoy, Sinem Bozkurt, Emine Çalışkan, Gökhan Sarıbıyık, Derya Kaydı, Murat Elalmış, Ceyda Bakkalbaşı, Sevcan Ak, Muzaffer Orhan, Yağmur Acar, Güneş Kaya ve Fatih Alkaya, Bolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin 1. Ulusal Çocuk Koroları Şenliği’nde sahne alarak koro çalışmalarını izleyiciyle buluşturmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, Güzel Sanatlar Lisesi’ne ev sahipliğinden dolayı teşekkür ettiler.