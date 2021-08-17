Güzel ve minik polis

Haber: Okay Özcan

Ailesiyle birlikte akşam gezmesine çıkan 3 yaşındaki Ayla Nur Kurtulmuş, İzzet Baysal Caddesi üzerinde, vatandaşın can ve mal kaybını önlemek, huzuru sağlamak için görev yapan Asayiş Şubesine bağlı Yunus ekiplerini görünce büyük bir heyecan yaşadı.

Babasının kucağında sevinçten çırpınan minik Ayla Nur; “Polis amca beni motoruna bindirsene diye haykırışlarına, görevli Yunuslar dayanamadı ve minik kızı babasının kucağından alan polis memurları onu polis motosikletine bindirerek, ona gecenin en güzel mutluluğunu verdi. Polis memurları, Ayla Nur’un başına birde polis kepi koyarak, birlikte hatıra fotoğraf çektirdiler.