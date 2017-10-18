Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Azerbaycan Delegasyonu üyesi ve Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Türkiye ve Azerbaycan'ın birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu belirterek, "Türkiye'ye olan zarar bize olan zarardır. Türkiye'ye yapılan haksızlık bize yapılan haksızlıktır. Tabii ki ona karşı mücadelede de biz de Türkiye'nin yanında itiraz sesimizi söylüyoruz." dedi.

Terörle mücadele konusunda Avrupa'da açıklamalarının olduğunu belirten Paşayeva, "Avrupa Konseyi binasının yanında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin birkaç metre yakınında PKK terör örgütünün kampları kurulmuş. Ben bazı Avrupalı milletvekili arkadaşlarımıza şunu söyledim; 'Neden bunlara izin veriliyor?' 'Ne yapalım gelip fikir ve düşüncelerini söylüyorlar.' dediler. 'Öyle mi, siz Hamas ve Hizbullah örgütüne de izin verir misiniz gelsin burada bu kampları kursun, fikirlerini, düşüncelerini söylesin?' 'Hayır' sözüyle yüzüme bakıyor. O zaman Türkiye'de 30 binden fazla insanı katletmiş, insanın hayatını almış bir terör örgütüne burada neden izin veriyorsunuz. Onların destekçileri gelip burada onların propagandalarını yürütüyor." diye konuştu.

Paşayeva, Batı'nın terörle mücadelede samimi yaklaşımlarının olmadığını, çifte standartlarının olduğunu vurgulayarak, terörle ilgili Avrupa'ya bir şey olursa herkesin yanlarında olmasını beklediklerini ancak Türkiye ve Azarbeycan'a terör zarar verdiğinde kimsenin yanlarında olmadığını belirtti. Azerbaycan ve Türkiye'nin Avrupa ile İslam dünyası arasında en önemli diyalog köprüsü olduğunu aktaran Paşayeva, "Çünkü Türkiye ve Azerbaycan, İslam Konferansı Örgütü'nde temsil edilmekle beraber Avrupa'nın kurumlarında da temsil olunuyor. Siz bizimle burada samimi diyalogu yürütemezseniz İslam ve Müslüman dünyasıyla diyalogunuz ciddi anlamda zarar görür. Türkiye ile Azerbaycan diyalogdan yanadır. İslamafobinin artışı, Avrupa'da kendiliğinden gelişen bir şey değil. Politikacıların kışkırtması ile gelişen bir şeydi bu daha çok. Bu ne Avrupa'nın geleceği için iyi bir şeyler vaat edecek ne kültürlerarası diyalog için iyi bir şey vaat edecek. Demek ki dünyanın geleceği için de kötü şeyler vaat edecek. O yüzden Azerbaycan ve Türkiye olarak, ister Türkiye isterse Azerbaycan'ın menfaatleri olsun birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Türkiye'ye olan zarar bize olan zarardır. Türkiye'ye yapılan haksızlık bize yapılan haksızlıktır. Tabii ki ona karşı mücadelede de biz de Türkiye'nin yanında itiraz sesimizi söylüyoruz” ifadelerini kullandı.

Paşayeva, Avrupalılara terör örgütü DEAŞ'a karşı Türkiye'nin verdiği mücadeleyi anlatan konuşma yaptığını ifade ederek, "Türkiye İçişleri Bakanlığı bir kitap yayımladı, DEAŞ'ın yaptıklarıyla ilgili. DEAŞ, Türkiye'de 14 terör saldırısı yapmış, 300'ün üzerinde insan hayatını kaybetmiş, 300'ün üzerinde yaralı var. O sınırlarda bu konuda en fazla mücadele eden de Türkiye'dir, Gelin tartışalım dedim. Bu DEAŞ'ı kim yarattı? Bu DEAŞ kimin çıkarlarına hizmet ediyor." diye konuştu.