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Güzelliğini kullanmak istedi ama!

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, güzelliği ile uyuşturucu ticareti yapmaya kalkışan 25 yaşındaki S.A.E. isimli genç kadını yakalayarak gözaltına aldı.

Güzelliğini kullanmak istedi ama!

Haber: C. Kutay AYKAN

Diyarbakır ilinden aldığı 3 paket içerisinde, 3 kilo 894 gram toz esrarı, sırt çantasının içerisine gizleyerek bir yolcu otobüsü ile İstanbul iline gitmek üzereyken, yapılan kontrolü sırasında Narko ekiplerine yakalanan S.A.E.’nin güzelliği sayesinde yakalanmayacağı garantisi verildiği öğrenildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde alınan ifadesinin ardından, uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla  Bolu Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen S.A.’nın işsiz olduğu ve para kazanmak için bu yola başvurduğu edinilen bilgiler arasında yer alırken, genç kadının rahat tavırları ve gülücükler savurması gözlerden kaçmadı.  

Esra Perçin

Esra Perçin

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