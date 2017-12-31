Haber: Aysun Beykoz

Yeni Yıl Mesajında Vali Baruş şunları söyledi; “2018 yılının Bolu’muza, Türkiye’mize ve tüm insanlığa huzur, esenlik, mutluluk ve barış getirmesini temenni ediyorum. Arkamızda bıraktığımız her yılı hayatımızdan eksilen bir zaman dilimi olarak görebileceğimiz gibi bu zamanı yaşam tecrübemize eklenen bir kazanım olarak da görmemiz mümkündür. Önümüzdeki yılı da kazandığımız hayat tecrübesinin verdiği özgüvenle ülkemizin ve nesillerimizin geleceğine olan inancımızı koruyarak çok daha başarılı bir şekilde geçirme fırsatını iyi değerlendirmeliyiz. Bolu olarak 2017 yılını hep birlikte huzur içerisinde geçirmenin sevincini idrak ediyoruz. 2017 yılı ilimizin ekonomik yönden kalkınması ve vatandaşlarımızın istihdam imkânlarının artırılması bakımından başarılı bir yıl olmuştur. Bu aziz milletin bireyleri olarak, ailelerimize, toplumumuza ve ülkemize karşı olan sorumluluklarımızı unutmadan, 2018 yılını hepimiz için daha iyi ve mutlu bir hale getirmek yolunda kararlılıkla çalışmaya devam etmeliyiz. Millet olarak birlikte yaşama irademizin ne kadar güçlü olduğunu 2017 yılında da tüm dünyaya gösterdik ve beraberliğimizi muhafaza ederek ülkemizin bütünlüğünü ve vatandaşlarımızın huzurunu hedef alan terör örgütlerinin saldırılarının üstesinden geldik. Bu vesileyle, terör örgütleriyle mücadelemizde canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Şehitlerimizin bizlere mirası olan bu irade 2018 yılında karşılaşacağımız güçlüklerle mücadelede en büyük teminatımız olacaktır.2018 yılının ilimiz, ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlar ve güzellikler getiren bir yıl olmasını yürekten diliyorum. Bolulu vatandaşlarımızın ve tüm çalışanlarımızın yeni yılını gönülden tebrik ediyorum.”