GÜZELLİKLER İÇİN ÇABALIYOR MUSUNUZ?

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Diyelim ki bir kafede oturuyorsunuz. Kahvenizi içerken kafenin kapısından çok şık giyimli son derece güzel bir kadın girdi. O kadına göz ucuyla da olsa bakarsınız değil mi? hiç ben bakmam deyip kendinizi kandırmayın hatta sadece siz değil bütün kafedeki kadınlar bile bir dönüp o güzel kadına bakar. Peki, niye bakarlar hiç düşündünüz mü? Çünkü kapıdan giren o güzel kadın orada bulunanlardan farklıdır ve bir çeşit farkındalık yarattığı için ister istemez gözünüz ona takılır.

Şimdi o kafe nerede birazda biz farkındalık yaratalım diye mesajlar gelebilir. Ancak farklı olmayı farkındalık kelimesini herkesin anlayacağı dilde anlatmak istediğim için bu örneği vermek istedim öyle bir kafe var mı bilmiyorum. Biz konumuza geri dönelim. Biliyorsunuz ben burada bu yazıları yazmanın yanı sıra çeşitli farkındalık projelerinde de yer almaya çalışıyorum.

Geçtiğimiz hafta yine farkındalık yaratacak ve birkaç aydır üzerinde arkadaşlarımızla birlikte çalıştığımız hatta Bolu Belediyesi’nin ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da bizzat desteklediği güzel bir projenin startını verdik. Değerli müzik öğretmenimiz Gökhan Kuş’un yazdığı ve bestelediği özel bir şarkıya klip çekmek için izzet baysal caddesinde çekimler yaptık. Bu arada o gün bana yardımcı olan işini gücünü bırakıp yanıma gelen başta değerli psikoloğumuz Aslı Demetgül Balcı olmak üzere tüm arkadaşlarıma buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.

Bu çekimler esnasında bazı şeyleri bire bir gördüm ve yaşadım. Yanımızda görme yeteneğini kaybetmiş bir arkadaşımız vardı. Bu arkadaşımızı bir ara sarı şeritlerde kendisi yürüsün diye bıraktık. Önümüz de yürümeye başladı. Kısa bir süre sonra sarı şeritleri kaybederek yolunu gideceği yönü kaybetti. Çünkü o şeritleri döşeyenler bazı yerlerde zikzak çizmişler. Yani o sarı şeritler mümkün olduğu kadar düz ve bastonla vurunca farklı ses çıkaracak şekilde yapılacağına bazı yerlerde desenli fayans taşı gibi döşenmiş.

Neyse sıra benim sahnemin çekimlerine geldi. Sahne de tekerlekli sandalye ile giderken bir yere takılıyorum oradaki insanlardan yardım istiyorum. Onlar bana yardım edip takıldığım yerden beni çıkarıyorlar. Buraya kadar her şey güzel, Tabi kameralar var ve bir kaç defa tekrarlandı bu sahne. O tekrar sırasında bir yaşlı amca bağırarak geldi. Siz burada ne yapıyorsunuz buraları eski belediye başkanımız yaptı. Tanju beyi suçlamayın adam yeni geldi dedi. Yanımdaki arkadaşlar Amca biz belediyedeniz Tanju başkan bizzat destekliyor dese de. Adamı ikna etmek baya zor oldu.

Orada bir kez daha anladım. Bizim millet olarak anlayıp dinlemeden. Yapılan iş neymiş bakmadan konuşmakta üstümüze yok. Neyse benim olduğum sahnenin çekimleri bitti. Eve geldik. Bir iki gün sonra da 6 Ekim Serabral Palsi yani beyin felci farkındalık günüydü. her zaman olduğu gibi ben olayları izlemeye karar verdim. Bakalım bu gün Bolu’da ne yapılacak diye, çünkü bu tür günlerde sivil toplum kuruluşları, belediye, üniversite, vakıflar ve dernekler. İnsanları toplayıp bilgilendirici eğitici etkinlikler yapmalıydı. Maalesef etkinliği bırakın bu günle ilgili Bolu’da ne bir afiş bile asılmadı.

Bunları görünce çekimler sırasında bize bağırarak gelen ve tepki gösteren amca aklıma geldi. Acaba dedim o amca ve o amca gibiler 6 Ekim Serabral palsi farkındalık gününde bir şey olmayınca aynı tepkiyi gösterdi mi? Tabi ki hayır. belki de farkında bile değildir böyle bir günün, İzzet Baysal caddesinde çekim yaparken bize gösterdiği tepkinin sebebi de güzel kadın örneğinde olduğu gibi cadde de farklı bir iş yapmamızdı.

Bakın değerli arkadaşlar icat edilmiş günleri her ne kadar sevmesem de o günler iyi işler yapmak toplumu bilinçlendirmek için bir fırsattır. Ne yazık ki yöneticilerimiz böyle günlerde bu fırsatı ya çok abartıyor ya da unutup geçiyor. Ancak bu böyle olmamalı mesela her yıl ülkemizde resmi kayıtlara göre 6 bin çocuğa Serabral palsi tanısı koyuluyor. Yani bu durum göz önüne alındığında bu çocukları ve ailelerini ve toplumu bilinçlendirmenin önemini görüyoruz. Çünkü Serabral palsi denen şeyi erken teşhis doğru tedavi doğru eğitimle durdurmak mümkün.

Ne kadar iyi bir örneğim takdir sizin ancak bu konuda canlı örnek görmek istiyorsanız yanıma gelin başardıklarıma ve yapmaya çalıştığım şeylere bir bakın. Bir şeylerin farkında olmak için illa kapılardan güzel kadınların girmesini beklemeyin. Birazda sizler güzelliklerin farklı şeylerin farkında olmak onları görmek ve anlamak için caba sarf edin. Eğer hep birlikte bilinçlenip bu tip günlerde fırsatları doğru kullanırsak hep birlikte caba sarf edersek çok daha güzel şeyler yaparız…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolu Olay Gündem Gazetesi...