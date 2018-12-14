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14 Aralık 2018 Cuma
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    • Ha gayret başkan!..

    BESOB Başkanı Tahir Gayret, gazetemize yönelik tehdit dolu bir açıklama yaptı. Başkan’dan istediğimiz 2018 yılında kaç esnafın kepenk kapattığına dair bilgiyi haberleştirmemiz esnaf odası başkanını rahatsız etti.

    14 Aralık 2018 Cuma 07:32
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    Ha gayret başkan!..
    Haber; Erdal TANRIVERDİ
    Haberimizin yayınlanmasının üzerine Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Tahir Gayret, Haber Müdürümüz Kasım Şahin’i telefonla arayıp tehdit etti. Tehditle yetinmeyen başkan bir mail ile kendini aklama gayreti içine girdi.  Konuya ilişkin olarak haber müdürümüz Kasım Şahin, “Ben Başkan Gayret’i arayarak 2018 yılı istatistiklerini istedim. Sayın Gayret’te hem istatistikleri hem de kendi açıklamasını Whatsapp Mesajı olarak bana ulaştırdı. Kendisinden gelen açıklamayı aynen yayınladım. Gazetecilik gereği açıklamadaki kapanan ve ticareti bırakan esnaf sayısını da haberin manşetine çektim. Fakat bu durum esnaf odası başkanını rahatsız etmiş olacak ki önce telefon ile sonrada mail ile tehditler savurmaya devam etti. Haberde tarafımıza yollanan açıklama metnine ve rakamlara aynen sadık kalınmış olunmasına rağmen bu şekilde davranmasına anlam veremedim. Kendi açıklamasını yeni bir açıklama ile doğruladığı halde bize aba altından sopa gösteren Sayın Gayret’e sadece ‘Ha gayret başkan birilerine yaranmana az kaldı’ diyebiliyor ve Allah’a havale ediyorum” ifadelerini kullandı. 
    Bolu Genelinde 2018 yılının ilk 11 ayı içerisinde 335 esnafın dükkanının kapatmasını haber yapan gazetemizi hedef alan BESOB Başkanı kapanan esnaf sayısını değil açılan esnaf sayısının yayınlanmasını istedi.
    Anahtar Kelimeler: BESOB, Başkanı, Tahir, Gayret, Gazetemize

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