Haberci değil, yalan makinası

​BolununSesi internet sitesinde yayımlanan, “Toki işyerinin üzerine çıkılan kaçak katlar Başkanı yaktı” başlıklı haberde, “Taşkesti Beldesi’nde TOKİ konutlarının iş yeri olarak yapılmış olan binanın üzerine 2 kat daha çıkılarak proje adeta katledilirken, Taşkesti Beldesi Belediye Başkanı Tahsin Özcan da bu katliama onay verdi. Projeye göre tek katlı olarak yapılan iş yerini Taşkesti TOKİ Market olarak çalıştıran iş yeri sahibi binanın üzerine kaçak olarak iki kat birden çıkarak, iş yerinin üzerine konut yaptı. İddiaya göre kaçak olarak çıkılan 2 kata, Taşkesti Belediyesi de iskan ruhsatı vermek gafletinde bulundu. Olayı CİMER’e ve İç İşleri Bakanlığı’na taşıyarak, Belediye Başkanı Tahsin Özcan hakkında soruşturma izni verilmesini sağladı. Hakkında soruşturma izni verilen Belediye Başkanı Tahsin Özcan’ın, kaçak çıkılan 2 kata ruhsat vermesi nedeniyle önümüzdeki günlerde yargılanacağı belirtiliyor” denildi.

Kamuran Alagözoğlu tarafından yapılan yalan ve kurmaca habere Taşkesti Belde Belediye Başkanı Tahsin Özcan tekzip yollayarak cevap verdi. Tahsin Özcan tekzip (yalanlama) metninde, “Habere konu olan Taşkesti Beldemiz Merkez Mahalle Ada Caddesi üzerinde bulunan Toplu Konut İdaresi tarafından yaptırılan dükkanların tapusu tek kişiye aittir. Kişinin kat ilavesi isteğine istinaden belediyemizce gerekli araştırmalar ve incelemeler yapıldıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığına kurum görüşü sorularak, 25.02.2019 tarihinde Toki tarafından olumlu görüş verilmiştir. Kat ilavesi ruhsatına başvurusuna istinaden, istenilen gerekli evraklar, hesaplamalar, proje ve ekleri taşınmaz sahibi tarafından tamamlanarak, belediyemize sunulmuş olup, 31.05.2019 tarih ve 2019/22 sayı numarası ile kat ilavesi inşaat ruhsatı belediyemizce verilmiştir. Haberin içeriğinde Taşkestili vatandaşların olayı Cimer ve İçişleri Bakanlığı’na taşıdığı varsayımı ile alakalı olarak, Cimer ve İçişleri Bakanlığınca herhangi bir şikayet söz konusu olmayıp, yalnızca TC Bolu İdare Mahkemesi’ne yapılan yürütmenin durdurulma istemi ile açılan davada, TC Bolu İdare Mahkemesi .2.10.2020 tarihli karar ile yürütmeyi durdurma isteyen vatandaşın talebin reddine cevabı vermiştir.Haberin düzeltilmesini rica ederim” denildi.

Yalan haberin düzeltilmesi için yollanan resmi yazıda haberde yer alan TOKİ projesi katledildi, Belediye gaflette bulundu, konu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’e şikayet edildi, Taşkesti Belediye Başkanı Tahsin Özcan hakkında soruşturma izni verildi ve Başkan Özcan önümüzdeki günlerde yargılanacak kurgularının yalandan ibaret olduğu anlaşıldı.