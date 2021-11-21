Haberimiz Fox TV’de

Haber: C. Kutay Aykan

Dolandırıcılar, Abant ve Gölcük yolu üzerindeki otellere rezervasyon adı altında sahte hesaplar açarak, vatandaşları dolandırma olayını Çalar Saat Programının sunucu İsmail Küçükkaya, ortaya çıkarttı. İddiaya göre dolandırıcılar, internet üzerinden sahte hesaplar açarak, rezervasyon yapan kişilerin paralarını kendi hesaplarına aktardıkları, müşterilerin ise otellere geldiğinde, odaların dolu olduğunu öğrendiğinden dolandırıldıklarını anlamaları üzerine bu durum Küçükkaya’ya bildirildi. Küçükkaya, kendisine bu konu hakkında çok şikayet geldiğini, canlı yayında açıkladı. Küçükkaya’nın söylemleri gazetemiz muhabirlerinin gözünden kaçmadı.

YAYINLADIĞIMIZ HABER FOX TV’DE

“Bolu’daki dolandırıcılığı İsmail Küçükkaya ortaya çıkarttı” başlıklı haberi yapmamızdan sonra Küçükkaya, yayınladığımız haberi bir sonraki gün Fox TV ekranlarında canlı yayınında milyonlarca izleyiciye servis etti.

”LÜTFEN DİKKAT EDİN HACKERLARA DİYELİM”

Konuyu tekrardan gündeme getiren Gazeteci İsmail Küçükkaya vatandaşları uyararak, “Fatura büyük. Şimdi otelleri kullanarak hackerlar yani bilgisayar korsanları sahte birtakım sayfalardan, sahte rezervasyonlar alıyorlar. Ve paralarınızı alıyorlar. Oysa onların otellerle filan ilgisi yok. Bodrum'da, Antalya'da gördüğünüz bu olayı en son bugünlerde Bolu'da çokça görüyoruz. Polisimiz ve savcılarımız bu işin peşindeler.

Sizler de dikkatli olun. Bakın bu arada Bolu Gündem, Bolu'daki dolandırıcılığı ortaya çıkarttığımıza dair haberi okurlarıyla paylaşmış efendim. Lütfen dikkat edin hackerlara diyelim” ifadelerini kullandı.