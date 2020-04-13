Haberimiz ses getirdi

Özel Haber: C. Kutay Aykan

Dünyanın dört bir yanında ve ülkemizde de etkisini gösteren ve binlerce kişinin ölümüne neden olan Covid 19 nedeniyle ziyaret yasağı gelen tabiat parkında bulunan büfeler yangından mal kaçırır gibi ihaleye çıkarıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Bolu Şube Müdürlüğü tarafından, Abant’ta bulunan 2 büfe için 30 Mart tarihinde ilana çıkan bakanlık 13 Nisan 2020 tarihinde ihale yapacak. 50 gündür Koronavirüs ile mücadele eden Türkiye can derdindeyken, 13 Nisan 2020 tarihinde 9. Bölge Müdürlüğünün Ankara, Altındağ ilçesinde saat 11.00’de yapılacak olan ihale bölge köylüleri arasında yangından mal kaçırılıyor şeklinde yorumlandı.

Devlet yetkilileri sık sık sokağa çıkmayın evde kalın derken, bu salgın hastalığın her geçen gün arttığı gerçeği ortadayken, Tarım ve Orman Bakanlığının, ihale için vatandaşları Ankara’ya davet etmesi ise kafaları karıştırdı. Yetkililer, yine yaptıkları uyarılarda vatandaşların şehirlerarası yolculuk dahi yapmamasını isterken, böyle bir zamanda Abant’ta 2 büfenin ihalesinin yapılması ve vatandaşların yollara dökülmesi Cumhurbaşkanlığıyla, Tarım ve Orman Bakanlığının çelişkisini ortaya koydu. Bu çelişkiler üzerine yaptığımız haber büyük bir ses getirdi ve bakanlık tarafından ihale iptal edildi.

Daha önceden yapılan görüşmelerde iki büfenin Samat ve Örencik Köylülerine tahsis sözü verildiği öğrenilmişti. İhale konusu hakkında görüştüğümüz Bolu Valisi Ahmet Ümit, konunun kendileriyle bir alakasının bulunmadığını ve bu gün yapılması gereken ihalenin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından iptal edildiğinin bilgisinin kendisine resmi bir yoldan bildirilmediğini fakat ihalenin iptal edildiğine dair söylentinin kendisine de ulaştığını söyledi.