Müdürlük, haberimizde bahsi geçen meranın Doğancı Köyü haricinde başka bir köy veya mahalleye tahsis edilmesinin söz konusu olmayacağını açıkladı. Yeniçağa İlçesi Doğancı Köyü halkı, köylerine ait mera alanının kendilerinden alınarak başka köylere tahsis edileceği haberleri üzerine bayram arifesinde köy konağında toplanmış ve yapılan toplantı da köy halkı, eğer meramızı elimizden almaya kalkarlarsa seçimi bile boykot ederiz kararı almıştı. Bizde bu konuyu “Bir Köy Daha Seçimi Boykot Etmeye Hazırlanıyor” başlıklı haberle kamuoyuna paylaşmıştık. Haberimiz kamuoyunda ses getirdi ve konuyla ilgili Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden cevap geldi.

“BAŞKA BİR KÖY VEYA MAHALLEYE TAHSİS EDİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

Haberimiz üzerin yazılı basın açıklaması yapan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, meranın Doğancı Köyü haricinde başka bir köy veya mahalleye tahsis edilmeyeceğini ve bunun söz konusu dahi bile olmayacağını açıkladı. İşte Müdürlükten yapılan o yazılı açıklama, “İlgili haberde bahsi geçen meranın Doğancı Köyü haricinde başka bir köy veya mahalleye tahsis edilmesi söz konusu değildir. İlimiz, Yeniçağa İlçesi, Doğancı Köyünü kapsayan tespit çalışmaları tamamlanmış ve Bolu İli Mera Komisyonu’nun 28.12.2012 tarih ve 2012/45 sayılı oturumunda değerlendirilmiştir. Söz konusu köyümüzde tescilli 329 parsel nolu mera vasıflı taşınmaz ile ilgili olarak hali hazırda köyümüz dışında hiçbir köy ve mahalle muhtarlığına kullanım hakkı verilmemiştir.”