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01 Aralık 2017 Cuma
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    • Haberimiz üzerine Belediye gerekeni yaptı

    Kalıcı Konutlar ile Şehirlerarası Otobüs Terminali arasındaki yolun asfaltlanması sonrası yol kenarında bırakılan moloz yığınları haberlerimizin üzerinden 5 saat geçtikten sonra kaldırıldı. Vatandaşlar belediyeye teşekkür etti.

    01 Aralık 2017 Cuma 13:16
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    Haberimiz üzerine Belediye gerekeni yaptı
    Haber: Kasım ŞAHİN
    Bolu Belediyesi Kalıcı Konutlar ve çevresinde yaptığı yol ile kaldırım çalışması bitme aşamasına geldi. Ancak, yol ve kaldırım çalışması esnasında terminal yolu üzerinde kaldırım üstüne, çimenlik alanlara molozları yığarak görüntü kirliğine neden oldu. Bunun üzerine Olay Gündem Gazetesi olarak vatandaşların sesi ve kulağı olmak adına bu çirkin görüntüyü haberleştirdik.
    Haberimizin yayınlanmasının ardından 5 saat sonra Belediye harekete geçerek bölgeye temizleme ekiplerini yönlendirdi ve moloz yığınlarını kaldırarak, çirkinliği de yok etmiş oldu. Bölgede oturan vatandaşlar hem gazetemize hem de Bolu Beledeyesine yaptıkları hizmetten dolayı teşekkür etti.
    Anahtar Kelimeler: Kalıcı, Konutlar, Şehirlerarası, Otobüs, Terminali

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