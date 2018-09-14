Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, görevinden uzaklaştırılan müftü hakkında şu görüşlere yer verildi; “12-13 Eylül 2018 tarihli bazı ulusal ve yerel basın yayın organlarında İlimiz Yeniçağa İlçe Müftüsü Nihat AKTAŞ hakkında yer alan iddialarla ilgili olarak idari soruşturma yapılması için Valiliğimizce Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan müfettiş görevlendirilmesi talep edilmiş ve Yeniçağa İlçe Müftüsü Nihat AKTAŞ soruşturma sürecinde geçici olarak görevinden uzaklaştırılmıştır”

Yaptığımız özel haber, ulusal basında da yer alınca Bolu Valiliği harekete geçmiş ve hem Yeniçağa Kaymakamı Naim Akgül, hem de Belediye Başkanı Recai Çağlar’ı, zan altında bırakan, sahte imza kullanarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bir mektup gönderen Yeniçağa Müftüsü Nihat Aktaş, hakkında soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturma çerçevesinde Müftü Aktaş, görevinden uzaklaştırılmıştır.