Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Canip Baysal İlkokulunda öğretmenlik yapan Ümit Özşahin’in, birinci sınıfta öğretim gören çift yumurta ikizleri olan çocuklarına, evde babalık okulda öğretmenlik yapması haberi ilimizde büyük yankı yarattı. Haberimiz üzerine İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, tüm okullara acil koduyla birer yazı göndererek, okullarda eğitim öğretim gören ikiz ve üçüz öğrencilerin isimlerini, hangi sınıfta okuduklarını vhatsap sosyal paylaşım sitesi üzerinden bildirilmesini istedi.

Edinilen bilgiye göre İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, hangi okulda, hangi sınıfta kaç tane ikiz veya üçüz öğrenci olduğunun tespiti için yazı yolladığı, bu rakamların Milli Eğitim Bakanlığına gönderileceği ve aynı zamanda, ilimizdeki ikiz ile üçüz öğrencilerin sayılarının belirleneceği, bu oranların, medya kuruluşlarıyla paylaşılacağı öğrenildi.