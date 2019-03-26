Haberimize karşılık 500 bin liralık ödenek

Özel Haber: Kasım ŞAHİN

26.09.2018 tarihinde hem Olay Gündem gazetesi hem de Bolu Olay ve Bolu Gündem internet sitelerinin manşetinden verdiğimiz; “Göl can çekişiyor” haberi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü harekete geçerek, Yeniçağa Gölünün ve çevresinin temizlenmesi için Yeniçağa Belediyesi’ne 21.03.2019 tarihli bir yazı göndererek, 500 bin TL ödenek tahsis edildiğini resmi yazıyla bildirdi.

Haberimizin bu denli ses getirmesinin ve Yeniçağa Gölünün temizliği için 500 bin TL ödenek ayrılmasının sevincini Belediye Başkanı Recai Çağlar, sosyal paylaşım sitesi kendi hesabından gönderilen belgeyi göstererek yaşadı. Gelen ödeneğin en iyi şekilde kullanılacağını belirten Çağlar; “Öncelikle Olay Gündem Gazetesine teşekkürlerimi sunuyorum. Basınım ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiler. Haber Bakanlık tarafından dikkate alındı ve Yeniçağa Gölünün, çevresinin temizlenmesi için 500 Bin TL ödenek ayrıldı. Bu ödeneği kesinlikle gölün temizliği için kullanacağız. İlçemiz en önemli turizm alanlarından biri olan ve her gün çok sayıda vatandaşın ziyaret ettiği bu alanların her daim temiz olması gerekir. Yeniçağa ilçesini ve gölümüzü tertemiz yapacağız” dedi.