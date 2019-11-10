Haberimize Valilikten açıklama geldi

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlimiz Bolu’da 5 yıl önce serebrovasküler (inme) geçirip yatağa bağımlı kalan Abdulkadir Tok'un (70) bakımını üstlenen kızları Nurgül ve Nursel Tok, babalarının tedavi edilmediğini ve sağlık hizmeti alamadıklarını iddia etmişti. Nurgül Tok babasının durumu ile ilgili, “Babamı ameliyat edebilecek, tedavi edebilecek hiç mi doktor yok bu ülkede. Benim babam gözlerimin içine bakarak eriyor. Lütfen babamın tedavisini yapın, birisi sesimizi duysun" feryadında bulunmuştu. 15 Eylül’de internet sitelerimizde Nurgül ve Nursel Tok’un sesine “Evlat Yüreği” bağlıklı haberimizde yer vermiştik.

Haberimiz sonrası Bolu Valiliğince başlatılan araştırma sonucunda açıklama yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “5 yıl önce serebrovasküler (inme) geçirip yatağa bağımlı kalan Abdülkadir Tok’un bakımını üstlenen kızları Nurgül ve Nursel Tok’un babalarının ameliyat edilerek, tedavi edilmesini istediklerine dair talepleri Valiliğimizce incelettirilmiş olup, konu ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre;

‘Abdülkadir Tok’un 5 yıldır devam eden tedavisinde İlimiz sağlık kurumlarından hizmet aldığı, hasta yakınları Nurgül ve Nursel Tok’un, babalarının özel bir hastanede tedavi edilmesini talep etmeleri neticesinde Bolu Valiliği onaylı İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nce açılan yardım toplama faaliyeti dahilinde gerekli iş ve işlemlerin yapılmasının akabinde hastanın özel bir hastanede tedavi gördüğü, tedavisi bittiğinde hasta yakınlarının tekrar özel hastanede tedavi talep ettikleri, İl Sağlık Müdürlüğü’nce hasta yakınlarına İlimiz hastanelerinden hizmet alabileceklerinin bilgisinin verildiği ancak hasta yakınlarının İlimizde bulunan herhangi bir devlet hastanesinde sağlık hizmeti almayı kabul etmedikleri, hastaya yardımcı olabilmek için yine fizik tedavi, nöroloji, dahiliye, palyatif bakım merkezi olan, hastaya multidisipliner yaklaşım sağlayacak il dışı farklı kurumlara yönlendirilebileceği bilgisi iletilmesine rağmen hasta yakınının fikrinin değişmediği ayrıca hasta yakını, sosyal medya üzerinden kamuoyu oluşturmak, oluşturulan kamuoyundan maddi yardım almak, sonrasında da istekleri yönünde tedaviye devam etmek istedikleri ve hastaya hali hazırda düzenli olarak evde sağlık birimlerince hizmet sunulduğu,

Yardım Toplama Denetleme Komisyonu’nca yardım toplama faaliyetlerinde toplanan paranın belirli bir kısmının tedavi masrafları dışında kullanıldığı tespit edilerek Yardım Toplama Kanunu’nun 25. Maddesinde yer alan Toplanan yardımın, amacı gerçekleştirecek miktara ulaşmaması veya amacın gerçekleşmesinden sonra bir miktarının artması hallerinde; söz konusu yardımlar, izin veren makamlarca, yardım hangi amaç için toplanmış ise, o veya benzeri amacı gerçekleştirebilecek kuruluş veya kuruluşlara devrettirilir hükmü gereğince Kızılay’a bağış olarak verildiği’ bildirilmiştir. Hasta yakınının kabul etmesi halinde imkânlar dahilinde her türlü tedavi hizmeti İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır.”