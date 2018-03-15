Daha önce Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın belirttiği yüzde %10’luk bir kısmın denk geldiği sınava girecek öğrencilerin illerinde ve ilçelerinde hangi liseleri tercih edebilecekleri ile ilgili farklı görüşler bulunmaktaydı. Bakanın açıklamalarından sonra nitelikli liselerin hangileri olacağı tartışılmıştı. Daha sonra yapılan açıklamalarda bu liselerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve proje okulları oldukları belirtildi. Bu okulların listelerinin de en kısa sürede bakanlıkta yapılacak çalışmanın ardından kamuoyu ile paylaşılacağı belirtilmişti.

Müsteşar Tekin’den yapılan açıklamalara göre sınava girmeyecek öğrencilerin tercihlerinde 9 okul görüneceğini ve bu 9 okuldan 5 tanesini tercih edebileceklerini belirtti. Bu 9 okulun “eğitim bölgesi”ne göre düzenlemelerinin ve sınav kılavuzunun Nisan ayı sonunda yayınlamayı planladıklarını da sözlerine ekledi. Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri kesinlikle sınav ile öğrenci alımı yapacaktır. Bunun yanında proje okulu olan Anadolu liseleri sınav ile öğrenci alırken proje okulu olmayan Anadolu liseleri ise adrese dayalı öğrenci alımı yapacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm şehir ve ilçelerde belirlenmiş olan nitelikli okulların listesi belli olmuştur. Aşağıda bu okulların listesi bulunmaktadır. Bu okullar sadece yazılı sınav puanına göre öğrenci alımı yapacaktır. Bu okulların içerinde illerde ve ilçelerde bulunan fen ve sosyal bilimler liseleri kesin olarak bulunurken bu okulların yanında proje okulu olarak seçilen Anadolu liselerinin de listesi bulunmaktadır.

Bolu Fen Lisesi

Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi

Gerede Fen Lisesi

Bolu Atatürk Anadolu Lisesi

Bolu Sosyal Bilimler Lisesi