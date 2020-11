Haberiniz olsun cezası 885 TL

Haber:Erdal Tanrıverdi

İçişleri Bakanlığı’nın şehir içi toplu ulaşımda HES Kodu kullanılmasına yönelik genelgesi kapsamında yurt genelinde zorunlu hale gelen ‘HES’ sorgulaması her an yapılacak. Ayrıca ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın şehirlerarası karayolunda yolcu veya eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemlerde kış lastiği takmazorunluluğu bulunuyor.

KIŞ LASTİĞİ BAŞLADI

1 Aralık 2020 tarihinde başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması ile birlikte araçlarına kış lastiği taktırmayan sürücülerden biran evvel kış lastiklerini taktırmaları istendi.Karayolunda araçların güvenli seyri için mevsimine göre uygun lastik kullanımı önemine dikkat çekilirken, 1 Aralık 2020 ile 1 Nisan 2021 tarihleri arasında ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Yetkililer sürücülerin can ve mal güvenlikleri için biran evvel araçlarında kullandıkları yaz lastiklerini çıkararak kış lastiklerini taktırmalarına dikkat çekti.

1 Aralık 2020 tarihinde başlayacak olan ve 1 Nisan 2021 tarihinde sona erecek kış lastiği uygulamasına uymayan araçların sürücülerine 885 TL ceza kesilecek.

HAYAT EVE SIĞAR (HES)

İçişleri Bakanlığı’nın şehir içi toplu ulaşımda HES Kodu kullanılmasına yönelik genelgesikapsamında Toplu Ulaşım Sistemini ve diğer şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanacak tüm vatandaşların HES kodunu kullandıkları kent kartlarına tanımlatmaları zorunlu kılındı.Bu günden itibariyle kent kartlarına HES kodunun tanımlamasını yapmayan vatandaşların şehir içi toplu ulaşım araçlarına binmesine müsaade edilemeyeceğinin duyurulmasının ardından, internet üzerinden kendi imkanlarıyla HES kodunu tanımlayamayan vatandaşlar manuel olarak tanımlamalarını yaptırmak zorunda kalacak.