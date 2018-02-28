Bolu Valiliği bugün Bolu’da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurarak vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, “Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı, Kırıkkale ve Ankara’da güney ve güneybatı, zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.