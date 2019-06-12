Haberler hoşuna gitmemiş





HABER:Gönül Olutürk

Akman dünkü meclis toplantısında yaşananları haberleştiren muhabirimizi ise bugün yapılan İl Özel İdaresi Haziran ayı toplantıları ikinci oturumu çıkışında tehdit etti. Akman haber muhabirimize yapılan haberleri beğenmediğini beyan ederek, “Ben Seben İl Genel Meclisi üyesiyim. Seben Belediyesi ve Seben Damızlık Üreticileri Birliği gazetenize abone böyle haberler devam ederse şimdi her iki yeri arayıp abonelerinizi iptal ettiririm” tehdidinde bulundu.

Yapılan haberleri kendince eleştiren ve muhabirimizi tehdit eden Akman’a cevap Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Bolu Temsilcisi H. Hüseyin Aykan’dan geldi. Aykan cevabında, “Bir siyasinin herhangi bir medya kuruluşunu ne ile olursa olsun tehdit etmesi en basit tabiriyle insanlık, ahlak, onur ve siyaset dışı bir tavırdır. Bir insanın İl Genel Meclisi Üyesi olmasını makul, ahlaklı ve kültürel kazanımı yüksek olması ile eşdeğer tutan bizlerin yanılmış olduğunu da kabul etmesi gerekir” dedi.