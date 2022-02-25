Haberlerden duyup yüzüğüne kavuştu!

Haber: C. Kutay Aykan

Geçtiğimiz günlerde Bolu’nun en işlek Caddesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde alışveriş yapan Merve Toğran öğle saatlerinde kuyumcu dükkanın önünde yüzük buldu. Bulduğu yüzüğü kuyumcuya götüren Toğran, yüzüğün oraya ait olup olmadığını sordu. Kuyumcu dükkanından yüzüğün sahibini bulamayan Merve Toğran durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerine 14 ayar yüzüğü teslim eden Duyarlı vatandaş Merve Toğran nerede bulduğunu anlattı.

Bunun üzerine haberlerde yüzüğün kendisine ait olduğunu ve kaybettiğini fark eden Şerife Diler soluğu emniyette aldı. Yüzüğüne ulaşan Şerife Diler, yüzüğün bulunmasında büyük rol oynayan Merve Toğran’ı da unutmadı. Teşekkür amaçlı çikolata alan Şerife Diler, Merve Toğran’ın dükkanına giderek teşekkür etti.