Habersiz ders seçimi yapılıyor!

Haber: C. Kutay AYKAN

Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi; “Uygulamada birliğin sağlanması açısından, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında okunacak seçmeli derslerin belirlenmesiyle ilgili olarak da MEB bir açıklama yapmıştır.Seçilecek olan dersler 08 Şubat 2019 Cuma günü e-Okul sistemi üzerinden ilan edilecek,Ders seçimi ise ikinci dönemin ikinci ve üçüncü haftalarında öğrencilerin talepleri doğrultusunda yapılarak e-Okul sistemine işlenecektir.Seçmeli derslerin amacı, tanıtımı ve seçimiyle ilgili açıklamalar; Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen süre içinde okul müdürlüklerince öğrencilere ve velilere duyurulacak; sınıf rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmeni/öğretmenleri tarafından öğrencilere ve velilere gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.En az 10 öğrencinin talebi doğrultusunda öğretime açılan seçmeli ders/derslerin öğrenci sayısında yıl içerisinde azalma olsa bile ders yılı sonuna kadar bu derslerin öğretimine devam edilecektir”

VELİ VE ÖĞRENCİLERİN SEÇME HAKKI ELLERİNDEN ALINMIŞTIR

Eğitim Sen Bolu Şubesi MEB’in açıklamasına rağmen bazı okul yöneticilerinin öğrenci ve velilerden habersiz ders seçimi yaptığını belirterek,”Bazı okul yöneticileri öğrenciler adına ders seçimi yapmış ve sadece imzalamaları için velilere tebliğ etmiştir.Eğitim Sen olarak 4+4+4 yapısal değişikliğinden beri biz fiili durumun böyle olduğunu, seçmeli derslerin zorunlu seçmeli haline geldiğini, veli ve öğrencilerimizin seçme haklarının elinden alındığını biliyoruz” denildi.

DANIŞTAYA DAVA AÇILDI

Eğitim Sen Bolu Şubesi yaptığı açıklamada son olarak şu ifadelere yer verdi: “Ayrıca; 19.02.2018 gün ve 58 sayılı karar ile yayınlanan kararın ekinde 2. Maddesinde ise ‘Okullarda seçmeli ders uygulaması konusunda esneklik sağlanacak ve her okul yönetimi kendi imkanları doğrultusunda çizelgenin seçmeli dersler bölümünde yer alan azami 10 dersten bir grup oluşturulacaktır. Öğrenciler, kendi okullarında okul yönetimi tarafından oluşturulan gruptan derslerini seçeceklerdir. Bu maddenin seçmeli derslerin azami 10 dersle sınırlandırılmasını ve seçmeli dersler belirlenirken yalnızca okulun imkanlarının esas alınmasını kurala bağlandığını belirten Eğitim-Sen, bu maddenin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'a dava açtı.Eğitim Sen olarak seçmeli derslerin 10 derse indirilmesini dahi kabul etmezken , öğrenci ve velilerimiz adına, bunlardan dahi seçmesine izin vermeden onlar adına ders seçilmesi kabul edilemez.Öğrenci ve velilerimizin ders seçme hakları elinden alınamaz.Eğitim Sen olarak bu sürecin takipçisi olduğumuzu , veli ve öğrenci adına ders seçen okul yöneticilerinin suç işlediğini hatırlatıyoruz. Bu konuda mağdur edilen veli ve öğrencilerimizin yanında olduğumuzu, laik, bilimsel ve demokratik bir eğitim mücadelesi kararlılığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz”

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2019, 16:05