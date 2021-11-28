Habertürk TV’de yabancılarla ilgili çözüm önerisini anlattı

Haber: Ceylan Beykoz

Canlı yayınlanan programda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Habertürk yazarları Nagehan Alçı, Nihal Bengisu Karaca, Sevilay Yılman ve Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki ile karşı karşıya geldi. Yoğun tartışmalarla geçen programda Başkan Özcan sorulara cevap verme şansı bulamadı. Bu durum programı izleyen vatandaşlar tarafından sosyal medyada tepkilere neden oldu. Yaşanan tartışmalar, canlı yayına damgasını vurdu. Yaklaşık 1 saat süre ile yapılan canlı yayında Tanju Özcan’ın yabancı uyruklu vatandaşlarla ilgili aldığı kararlar tartışma konularının başında geldi.

“ESAD’LA OTURUP KONUŞACAKSIN KARDEŞİM”

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye’den gitmesinde Başkan Özcan’ın nasıl bir çözüm önerisi olduğunu sordu.

Konuşmasına bu işin sorumlusu iktidar diyerek başlayan Özcan, “Bu işin sorumlusu iktidar onu geçtik artık. Ortada bir çocuk var. O yüzden iktidar ve muhalefet oturup diğer konuları biz bir tarafa bırakıp bir devlet aklı oluştursunlar. Evet. Kararsız kalıyorlarsa Nagihan Hanım gibi düşünüyorlarsa kalmaları entegre olmalılar. Nihal Hanım gibi düşünüyorlarsa halka sorsunlar. Kararı versin, halkın vereceği referandumdaki karara göre de entegre olmaları gerekiyorsa entegre edelim. Dönmeleri gerekiyorsa da bir takvim belirleyelim, bir yöntem belirleyelim. Esad’la oturup konuşacaksın kardeşim. Yapacak hiçbir şey yok. Gerekirse önce erkekleri göndereceksin. Kadınları kamplarda toplayacaksın. Gerekirse Türk askerine diyeceksin ki Esad’a bakın bunların korkuları var. Sembolik olarak gittikleri şehirlerde belli bir süre Türk askeri kalması gerekir diyeceksin. Oturup konuşmaları lazım. Bunu vatandaş çözemez.”