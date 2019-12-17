Hac kayıtları tamamlandı

Haber: Volkan Yılmaz

2020 yılı için Hac kayıtları süreci tamamlandı. 11 Kasım’da başlayan 2020 Hac kayıtları 13 Aralık itibariyle sona erdi. 2020 yılında ilk defa Hacca gitmek üzere müracaat eden vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirdi. Kayıt yenileme işlemleri ise Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Genel Müdürlüğü tarafından otomatik olarak yapıldı. Suudi Arabistan tarafından Türkiye için belirlenen 2020 Hac kontenjanı 3 bin 430 kişi arttırılarak, 83 bin 430'a yükseltildiği öğrenilirken 2020 Hac Kuralarının 9 Ocak’ta çekileceği ve Hac kesin kayıtlarının ise 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.

13 YILDIR BEKLEYENLER VAR

Bolu İl Müftülüğü Hac ve Umre Şube Müdürü Abdullah Baruğ, 13 yıldır Hacca gitmek için bekleyen vatandaşların olduğunu belirterek Bolu’da bin yüz yirmi iki kişinin ilk kez kayıt yaptırdığını, toplam başvurunun ise 15 bin 74 kişi olduğunu ifade etti.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER KURASIZ GİDECEK

Şehit yakınları ve gaziler ile yakınlarının kurasız Hacca gidebileceğini belirten Baruğ, “Şehit yakınlarımızın eşi, çocuğu, annesi, babası, gazilerimizin kendileri ile eşleri kurasız Hacca gidebilecek. Bunun için sistemden ön kayıt yaptırırken bu durumlarını belirtmeleri gerekiyor” dedi.

Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2019, 15:31