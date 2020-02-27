Hac paralarını dolandırıcıya kaptırdı

Haber: C. Kutay Aykan

Yaklaşık bir yıl önce Kalıcıkonutlardaki evinde otururken cep telefonuna gelen çağrıya cevap veren 72 yaşındaki Duruye Varoğlu, dolandırıcıların kurbanı oldu. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada başından geçenleri anlatan yaşlı teyze şunları söyledi;

“Bir yıl önce cep telefonum çaldı bende açtım. Beni arayan kişi kendisini Başkomiser olarak tanıttı ve nüfus cüzdanımı düşürdüğümü, bunun hakkında soruşturma başlatıldığını ve terör örgütü FETÖ/PDY’nin bu kimlikle işlem yaptığını belirterek, bu işten kurtulmam için para lazım olduğunu söyledi. Bu sırada telefonu da hiç kapatmamı istedi. Bende çok panikledim. Ede bulunan 1 altın kolye, 9 adet çeyrek altını ve 1.370 Euro’yu buzdolabı poşetine koydum. Beni arayan şahıs, bir sivil polisin eve geleceğini, paraları alacağını da söyledi. Bende bunun üzerine eve gelen şahsa parayı ve altınları verdim” dedi.

HACCA GİTMEK İÇİN BİRİKTİRDİM

Cep telefonu dolandırıcılarının kurbanı olan 72 yaşındaki Duriye Varoğlu, savunmasını şöyle sürdürdü; “Yıllarca el işi yaparak para biriktirdim. Amacım bu parayla hacca gitmekti. Lanet dolandırıcılar yüzünden hacı da olamayacağım. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” diye konuştu. Öte yandan başka bir dolandırıcılık suçundan Kocaeli’nde cezaevinde bulunan fakat daha sonra tahliye edilen sanık Turan Ayaz’ın, adres bilgilerine ulaşılamadığından ifadesi alınılmadı. Sanığın yakalanması için müzekkere yazıldı.