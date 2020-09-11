Hacetler Mahallesinde yangın

Haber: Ceylan Beykoz

Hacetler Mahallesi’nde sabaha karşı çıkan yangını gören vatandaşlar saat 4:29’da itfaiyeye Ekiplerine bildirdi.Yangın ihbarını alan Dörtdivan Belediyesi İtfaiye Ekibi ilk müdahaleyi yaptı. Yeniçağa Belediyesi İtfaiyesi’nden de takviye istenmesi üzerine Yeniçağa İtfaiyesi de yangına müdahale etti. Ahşap samanlıktaki yangın bitişiğindeki eve sıçradı. Evin çatısında başlayan yangın üst kat odaları da etkisi altına aldı. İtfaiye ekipleri evin kapılarını kırarak yangına içeriden de müdahale etti.Uzun bir mücadelenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Dörtdivan ve Yeniçağa İtfaiyelerinin iki buçuk saat süren özverili çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis inceleme başlattı.