Haber; Erdal Tanrıverdi

Konuya ilişkin Bolu Müftülüğünden yapılan açıklamada, “Hac Konaklama türlerinde değişikliğe gidildiğinden dolayı 2016 yılı hac kurasına katılıp hacca gidemeyenler; 09 - 31 Ocak 2017 tarihleri arasında Hac konaklama tercihini belirleyerek, kayıt Yenileme işlemlerini Başkanlığımız “http://hac.diyanet.gov.tr” internet adresinden elektronik ortamda yada müftülüklere doğrudan form dilekçe ile müracaat ederek, kayıt yenileme işlemlerini yaptırabileceklerdir. 2017 yılı için otomatik kayıt yenileme yapılmayacaktır. Kayıt yeniletmeyenler 2017 kura çekimine dahil edilmeyecektir” denildi.

Hac farizasını yerine getirmek isteyen vatandaşlarımız konuyla ilgili soru ve isteklerini diyanet işleri başkanlığı internet sitesine ve Bolu Müftülüğüne ilete bilecekler. Bolu Müftülünün santral numarası (0374) 215 10 20 ve (0374) 215 39 73. Müftülük Hac ve Umre Bürosu danışma hattı ise (0374) 212 35 88.