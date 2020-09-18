Hacı İsmail Metin Amcamızı kaybettik



HABER: Erdal Tanrıverdi

Yaklaşık bir ay önce Korona şüphelisi olarak kaldırıldıkları hastanede test sonuçları pozitif çıkan Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve Bolu AK Parti İl Başkan Yardımcısı Sema Ünal’ın babası Hacı İsmail Metin ve anneleri Nehriban Metin, Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Covid 19 tedavisi görüyordu. Anne Metin 14 gün süren tedavinin ardından taburcu edilirken, baba İsmail Metin yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören İsmail Metin, akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Vefat ile ilgili olarak sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, “Bulunduğu makamlarda Türkiye ve Bolu için canla başla çalışan, kader birlikteliği yaptığım değerli dostum Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sn. Fatih Metin ile dava ve yol arkadaşım İl Başkan Yardımcım Sema Ünal kardeşimin kıymetli babası Hacı İsmail Metin Amcamızın vefatını derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayım. Hacı İsmail Metin Amcamıza Allah'tan rahmet; değerli dostlarım Sayın Bakanımız Fatih Metin ve İl Başkan Yardımcım Selma Ünal nezdinde Metin Ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

Metin’in cenazesi bugün Cuma Namazı sonrasında Sağlık Mahallesi Saygılı Cami’nde kılınacak cenaze namazının ardından Şehitler Mezarlığında toprağa verilecek.

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020, 01:09