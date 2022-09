HAÇİKO Bolu Şubesi: Hayat hep birlikte ve paylaşınca güzel...

Haber: Süleyman Kurt

Bolu’daki ve Türkiye genelindeki faaliyetlerle adını sıkça duyduğumuz HAÇİKO Derneği, Bolu şubesi ile 8 ilçemizde hayvanlara eş zamanlı yardım götürerek sokak canlarımıza can oldu. Yapılan planlı faaliyetin baş meleği HAÇİKO Derneği Bolu İl Temsilcisi İlknur Yıldırım, süreci ve duygularını şu cümleler ile gazetemize anlattı:

8 İLÇEDE EŞ ZAMANLI YARDIM

“Başından beri bu düşünce ile çıktığımız yolda , "ikinci kez bir ilki yapıp " , kısıtlı imkânlara rağmen, Bolu ' da " 8 farklı ilçemize " eş zamanlı yardım ve besleme yapmaya vesile olmanın mutluluğunu canlarımız ile beraber yaşamaktayız.

Artan taleplere, artan nüfusa rağmen, imkânlarımız doğrultusunda can lafımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 1.5 senedir, severek yürüdüğümüz bu yolda maalesef açlık haricinde farklı problemler olduğunu görüyoruz. En önemlilerden bir tanesine, farkındalık yaratmak adına özellikle dikkat çekmek istiyoruz.”

OLUMSUZ DURUMLARDA İHBAR EDİN

“Farklı ilçelerimizden gelen ihbarlar ve bilgilendirmelerde ilçelerimiz köyleri, kırsalı ve ücra yol ayrımlarına, sokak hayvanlarının toplu salım yapıldığı ile ilgilidir. Eşya gibi, oradan oraya atılan bu can lafımızın, kulak küpelerinin kopabilmiş olması veya yaşlı/hasta olması dikkat çekicidir. Salim yapılan bu canlarımız açlıkla, hastalıkla, insan faktörü ve zorlu hava koşulları ile karşılaştıkları için, hayatta kalma mücadelesi vermektedirler. Bu konu ile ilgili, görüşmelerimiz devam etmekte olup, en büyük destekçilerimizin de yine siz hayvan severler olduğunu vurgulamak istiyoruz. Bu şekilde karşılaştığınız durumlarda, en kısa surede bizimle, kolluk kuvvetleri ile ya da ilgili resmi kurumlar ile irtibata geçerek durumu ihbar etmelerini rica ediyoruz.”

MÜCADELEMİZE DEVAM ETTİK, EDECEĞİZ

“Sokakta yasayan canlarımızın alınan yasam ve gıda hakları ile ilgili, her türlü mücadelemize, imkânlarımız doğrultusunda devam ettik ve edeceğiz. Vicdani ve insani değerleri yok sayıp, bakmakla yükümlü oldukları halde onları başka bir noktaya transfer eden kişi ya da kurumlara; Onların da can taşıdığı ve hakları olduğunu buradan bir kere daha önemle hatırlatıyoruz. Taleplerimizi dinleyip, olumlu donuş yapan Bolu Valimiz Sayın Erkan Kılıç 'a, ayrıca bu organizasyonda ve her daim yanımızda olan herkese sonsuz teşekkür ve minnetlerimizi iletiyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2022, 15:26