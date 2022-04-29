HAÇİKO’dan önemli çağrı!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Dernek tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi geçmiş olduğumuz bu zor dönemlerde orman ve kırsala terk edilmiş sevimli dostlarımız yiyecek bulmakta çok sorun yaşıyor. Siz duyarlı hayvan sever dostlarımızın gerek maddi gerek manevi destekleri ile can dostlarımızın beslenme ve yaşamlarını devam ettirme mücadelelerine, imkânlarımız ve sorumluluklarımız çerçevesinde hep birlikte çalışmaktayız. Ancak, zaman zaman sokak canlarımız için kamuoyuna yansıyan ya da yansımayan olumsuz ihbarlar almaktayız. Toplumsal duyarlılığı arttırmak, gelecek nesillere olan görevimizi yerine getirmek, kötü olayların yaşanmasını engellemek ve olumsuz haberlerin önüne geçmek için çalışırken en büyük destekçimizin sizler olduğunu biliyoruz.

“BİZLERE DURUMU İHBAR ETMELERİNİ RİCA EDİYORUZ”

“Sahipsiz sokak canlarımıza karsı çekinmeden yapılan bu saldırıları ortadan kaldırmak ve bunu gerçekleştiren şahısların 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerince gereken cezayı almalarını sağlamak için, hukuk mücadelemiz her ortamda devam edecektir. Bölgemiz ilcelerinde zorlu iklim ve doğa şartlarında mücadele eden sahipsiz canlarımıza karşı, vatandaşların olumsuz bir durum ile karşılaştıklarında, sessiz kalmayarak, basta kolluk kuvvetleri, Haydi ekipleri, DKMP, kamu kurum ve kuruluşları ve bizlere durumu ihbar etmelerini rica ediyoruz."