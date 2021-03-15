Had bildirenin haddi değil





Konuyu yakinen takip eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bolu Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Okay Özcan, “ben 22 Şubat’ta konuya ilişkin bir açıklama yapmış ve Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaben bu yanlıştan dönülmesi çağrısında bulunmuştum. Karacasu Halkının ve bölgedeki yatırımcının sesi olmaya çalışmıştım. Vatandaşımız adına yaptığımız çağrının karşılık bulduğunu görmek bizi ziyadesi ile memnun etti. Hafta sonu Ak Parti Milletvekilleri Fehmi Küpçü ve Arzu Aydın Karacasu beldesinin turizm bölgesi alanı dışına çıkartılmasıyla ilgili olarak ‘burada sehven yapılan bazı hataların düzeltileceği ve Narven Tatil Kasabasının tekrar turizm alanı içine alınacağı’ konusunda beyanat verdiğini memnuniyetle öğrendim. Yanlıştan dönüldüğü için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Bolu Milletvekilleri aydın ve Küpçü’nün, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında sarf ettiği sözler konusunda da açıklamalarda bulunan Başkan Yardımcısı Özcan, “Tipik AK Parti zihniyeti ile ‘savcıları göreve çağırıyorum’, ‘haddini bildiririz’, ‘Delikanlı olsun’ ve benzeri söylemlerin siyaseten de insani boyutta da nezaketsiz uygunsuz uğursuz ifadeler olduğunu anlamak neden bu kadar zor. Sırf gündem olmak adına hadsiz hadsiz had bildirmek kimsenin haddi de değil, hakkı da değil” ifadelerini kullandı.