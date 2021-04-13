“Haddini bil Şahin Öztürk!”

Haber: BMA

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, bir dönem Bolu kamuoyunda tartışma konusu olan Şahin Öztürk’ün katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e karşı sarfettiği sözlere sert tepki gösterdi.

Ahmet Örnekbaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Adı dernek başkanı sözde danışman Şahin Öztürk’ün Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener hakkında yaptığı haksız eleştiriler sonrası bu açıklamayı yapmak boynumuzun borcu olmuştur. Genel Başkanımız dünden bu güne siyaset yaşamında toplum yararına olabilecek birçok önemli görevde bulunmuş, bu ülkenin İçişleri Bakanlığı gibi kritik bir görevi başarı ile gerçekleştirmiştir. Ülke menfaatini ve vatandaşın çıkarlarını korumak, doğruyu daha iyi anlatabilmek adına bu ülkenin cesur insanlarıyla birlikte partimizi kurmuştur. Genel Başkanımızla birlikte çıktığımız yolda partimiz, Türkiye siyasetinde çok doğru bir yerde konumlanmış, vatandaşımızın hasret kaldığı temiz ve dürüst siyaset anlayışıyla partimiz ülkemizin üzerine güneş gibi doğmuştur. Ülkemizin iyilik güneşi bugün toplum tarafından daha iyi anlaşılmaya başlamış, partimize vatandaşımız beklenen teveccühü göstermiştir. Bu ilgi her gün daha da artmaktadır. Adını çok az duyduğumuz mesleki sınırları ve tecrübesi belli olan adı dernek başkanı sözde danışman Şahin Öztürk Genel Başkanımızı kolay lokma görerek, kendi adını öne çıkarmak adına Genel Başkanımız üzerinden medya şarlatanlığı yapmış, hakaret düzeyinde eleştiri yapma hadsizliğini göstermiştir. Söylediği sözler tahammül edilmez düzeydedir. Elbette yaptığı bu yakışsız davranış karşılığını bulacak, haddi bildirilerek gerekli hesap hukuki olarak sorulacaktır. Bu şahsın ismini daha fazla konuşarak onun ekmeğine yağ sürmek ve istediği noktaya ulaşmasına yardımcı olmak istemiyorum” dedi.

“İLK CEVABI TANJU ÖZCAN VERMELİDİR”

Açıklamasında Öztürk’ün sözlerine ilk cevabı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın vermesi gerektiğine değinen Örnekbaş, “Birlikte ülke genelinde siyaset yaptığımız, bu gün seçim başarısında büyük ölçüde katkısı olan partimizin Genel Başkanına sözde danışmanın hakaret düzeyinde yaptığı eleştiri hadsizliğine ilk cevap, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından verilmelidir. Kendisi gereğini yapmalıdır. Dün meclis görevini sürdürürken, omuz omuza siyaset yaptığını ve Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener hanımefendiye “Abla” diye hitap ettiğini söyleyen Tanju Özcan’ın bu konuda yakışanı yapacağına inanıyoruz. Yaşanan bu gelişme doğrultusunda gerekli yaptırımın mutlaka uygulanması gerektiğini ve partimizin bu tutuma göre konumlanacağını açıkça belirtmek isterim. İYİ Parti kimsenin haksız yükselme merdiveni değildir, kolay lokma hiç değildir” ifadelerini kullandı.