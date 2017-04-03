Haber: Aysun Beykoz

Adem Evcil, geçtiğimiz günlerde CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt’un yaptığı denize dökeriz söylemi ardından açıklamalarda bulundu. Evcil, yaptığı sert açıklamalarda vekilin haddini bilmesi gerektiğini belirterek “Referanduma sayılı günler kala manevi değerlerimizin siyasi malzeme haline getirilmesi vatandaşımız tarafından hoş karşılanmamaktadır. Allah’dan tutunda peygamber efendimize, Camilerden tutunda, ekmeğe kadar siyasete alet edilmektedir. Bu son derece yanlıştır. Biz siyasilerin görevi ‘Evet’ ve ‘Hayır’ı gerekçeleri ile birlikte vatandaşlarımıza anlatmaktır. Kararı verecek olan Yüce Türk Milletinin asil evlatlarıdır. Asırlardır İslam’ın sancaktarlığını yapmış bir milletin evlatlarının mukaddesatına gereken hassasiyeti göstermesi tarihe ve ecdada olan şeref borcudur.

Son günlerin bir diğer önemli konusu da referandumda ‘Evet’ çıkarsa samsundan başlayarak ‘Evet’ oyu kullanacak vatandaşlarımızı İzmir'den denize dökeriz diyebilecek kadar şuurunu rakı masasında bırakmış dalkavuk bir CHP'li vekildir. Yetkiyi milletten alıp milleti tehdit etmek senin ve haddin nede çapındır. Haddini bil sayın vekil! Bir diğer CHP milletvekili de içlerindeki Barzani, eyalet, HDP vs... sevgini dışarı vurmak için sayın genel başkanımız üzerinden prim yapma peşine düşmüştür. Barzani ile Sayın genel başkanımızın adını aynı cümlede ancak ve ancak bir CHP’li geçirebilirdi. Barzani ile siz dost olabilirsiniz sayın vekil Barzani bizim için asla dost olmayacağı gibi ancak üzerine basıp geçeceğimiz bir posttan öteye geçemeyecektir. Siz tehdit ettiğiniz yüce Türk Milletini bırakın İzmir’den denize dökmeyi kılına bile dokunamazsınızda, Rahmetli Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK yaşasaydı başta siz olmak üzere sizin zihniyetinizi taşıyan kim varsa kurduğum partiyi milleti tehdit ederek mi yönetiyorsunuz diyerek alayınızı denize dökerdi...”