Girdiği her işi batırmış dangalaklar çıkmış gazetecilik konusunda ahkam kesiyor. Kendisinin dahi ikinci kez okumadığı yazıları tüm Türkiye hatim etti sanıyor…

‘Şalgam aşa girince yağ oldum sanır’ ya bunlar tadını bozduğu için aştan çok tan çıkarılmış haberleri yokmuş gibi davranıyor. Oradan buradan çalma haberlerle canı sıkıldıkça birine sallamayla gazetecilik olmayacağını akılları kavrayamıyor…

İki satır yazmak için yer bulamayıp kendi siteciğini açıp höykürenler yıllardır ekmeğini taştan çıkaranlara akıl verirken kendilerini dev aynasında görüyor. Eşek, derviş olmaz odun çekmekle tekkeye, Deve hacı olmaz gidip gelmekle Mekke’ye…

Eşek eski eşek…

Deve esi deve…

Bunlarda cahil cüheylayı peşine takan çakma şeyhler misali her daim kandıracak birilerini bulmakta zorluk çekmiyorlar. Kendileri gibi aynadaki silik silüeti entel dantel kişiye ait sanan bir iki akıl fukarasının her zaman yanlarında duruyor…

Elektrik hırsızlığından yalıçapkınlığına, banka dolandırıcılığından vergi yüzsüzlüğüne kadar baştan aşağı b…k bulaşmış bu tipler, hadesten ve necasetten taharet edinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz. Yada kendi irin çukuru içerisinde boğulup gidecekler…

Bizim için hava hoş enerjimizde, paramızda, gazeteciliğimizde bu tiplere fazlasıyla yeter…

Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021, 00:56