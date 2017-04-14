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14 Nisan 2017 Cuma
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    • HADİ BAKALIM GÖREVİMİZİ YAPALIM!

    Onur Ustaoğlu'nun kaleminden Konuşan yazı...

    14 Nisan 2017 Cuma 11:00
    Bu haber 139 kez okundu
    HADİ BAKALIM GÖREVİMİZİ YAPALIM!


    Yazıyı Özge Nur Dilber'in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

    "Videoyu İzlemekte Sorun Yaşıyorsanız Buraya Tıklayın..."

    Sayılarla oynamayı sever misiniz? Farkındayım bazılarınız bu soru karşısında yüzünü buruşturdu. Bazılarınızda gülümseyerek sayılarla oynamayı mecburuz bilmek ve sevmek zorundayız aksi halde ay sonunu nasıl getiririz diyorsunuz. Aslında benim işim her ne kadar bu sayfada kelimelerle oynamaksa da bu gün sadece kelimelerle değil birazcık sayılarla da oynamak istiyorum.

    Aman Onur bu konuda nereden çıktı diyorsunuz değil mi? günümüzde sayılarla aram iyi değil diyenler bile günlük hayatta bir şeyler anlatabilir. Örneğin düşünün sayılar olmasa alış veriş yaparken verdiğimiz aldığımız parayı hesaplarız ya da kaç kilo olduğumuzu. Güzel hanımların hangi ölçülerde olması gerektiğini hesaplayabiliriz.

    Böyle anlatınca hafif bir gülümseme oldu farkındayım ama günümüzde her alanda sayılar önemlidir ve bizlere çok şey anlatır. Hadi gelin durum böyle olunca birazcık sayılarla oynayıp düşünelim. 2005 yılında devlet tarafından yapılan bir araştırmaya göre Türkiye nüfusunun yüzde 12’si engel sahibi insanlardan oluşmaktadır. Bu demektir ki, ülkemizde çeşitli engelleri olan yaklaşık 7,5 milyon insan yaşamaktadır.

    Peki, Şimdi bir hesap yapalım: Her engelli bireyin ailesinin en az 3 kişi olduğunu düşünürsek 3x7.5=22,5 milyon kişi yapıyor. Ama bu kadarla da bitmiyor 3 kişilik Engelli ailesine Engelli bireyin sevdiği onunla vakit geçiren en az 2 arkadaşını da eklersek bu defa 5x7.5=37,5 milyon kişi oluyor yani bu durumda Türkiye nüfusunun neredeyse yarısı engellilerle ilgili yapılan ya da yapılmayan şeylerden direk etkileniyor demektir. Peki, size bir soru daha, zihinsen sorunu olanlar dışında 18 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı gibi engellenen arkadaşlarımızda bu ülkede seçme ve seçilme hakkına sahip olduğuna göre Engelliler ve aileleri bu ülkenin yönetiminde çok büyük bir güç değilimdir?

    Evet, çok büyük bir güç dediğinizi duyar gibiyim. Ama ne yazık ki seçim veya referandum dönemlerinde Engellenen arkadaşlarımızın fiziksel şartlarla boğuştuğunu ve bu nedenle de bu dönemlerde yeterince katılım sağlayamadıklarını görüyoruz. Hatta sosyal medyada ve televizyonlarda bazı engel sahibi arkadaşlarımızın oy atacağı sandık 3. Katta olduğu için asansör falanda olmadığı için yakınları tarafından 3.kata karga tulumba çıkarıldığını veya sandığa ulaşamadığı için oy atmadan evine geri dönmek zorunda kaldığını üzülerek görüyoruz. İyide bu dönemlerde oy kullanmak herkesin görevi değil mi?

    İşte tamda bu yüzden Engel sahibi bireylerin oy kullanmalarını kolaylaştırmalıyız. Bu anlamda neler yapılabilir noktasında düşünürsek Türkiye’de birkaç belediyenin yaptığı Engelsiz Ulaşım Hizmetini o gün engel sahibi vatandaşlarımız için tüm belediyeler yapabilir. Yani engel sahibi insanları özel araçla alıp oy kullanacağı yerlere götürüp daha kolay oyunu kullanmasını sağlayabiliriz  

    Tabi ki Engel sahibi arkadaşlarımızın da haklarını bilmeleri lazım mesela Engel sahibi bir kişi oy kullanırken zorlanıyorsa ailesinden ya da güvendiği arkadaşlarından birini yanına alıp sandık başında yardım alabilir. Engelli birey fiziksel şartlar nedeniyle oy kullanacağı binada sandığa ulaşamıyorsa. Sandık başındaki yetkililer sorumluluk alıp o kişiye oyunu bir şekilde kullandırtmaları gerekiyor. Sen git deme gibi bir şansları yok.

    Tüm bunları niye anlattığıma gelince biliyorsunuz 16 Nisan Pazar günü ülkemiz referanduma gidiyor yani ülke yönetiminde önemli kararlar alınacak. Bu kararlar alınırken engel sahibi bireylerinde oy kullanması gerekiyor unutmayın bu ülkede bizlerde varız. Sandığa gidip oy kullanmak bizimde hakkımız ve görevimiz

    Ben buradan engelli bireylere ve ailelerine onlarla birlikte zaman geçiren arkadaşlara seslenmek istiyorum. Lütfen sandığa gidin oy kullanın bakın sayılar ortada bu yüzden oy kullanalım görevimizi yapalım yetkililere bu ülkede söz sahibi olduğumuzu ve unutanlara bizlerinde bu ülkede yaşadığını bir kez daha hatırlatalım…

    Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolu Olay Gündem Gazetesi…
    Anahtar Kelimeler: Onur Ustaoğlu'nun Kaleminden Konuşan Yazı...

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